Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області спрямована на розширення соціального захисту та забезпечення додаткової фінансової стабільності.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачає одноразову виплату 1500 гривень у межах урядової програми соціальної підтримки для окремих категорій населення, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України постановою №341 від 18 березня 2026 року. Документ визначає механізм нарахування додаткової фінансової допомоги для громадян, які вже отримують пенсійні або інші соціальні виплати.

Фінансування заплановане на квітень 2026 року. Кошти надходитимуть автоматично, без необхідності подавати заяви або звертатися до державних установ.

Право на виплату мають особи, яким станом на 1 квітня вже призначено пенсію чи державну соціальну допомогу. Встановлено також граничний рівень доходу — загальна сума виплат разом із надбавками не повинна перевищувати 25 950 гривень.

Цей поріг відповідає десяти прожитковим мінімумам для непрацездатних громадян. У програмі враховуються різні види пенсійного забезпечення та соціальних нарахувань.

До переліку отримувачів входять громадяни з пенсіями за віком, інвалідністю або у зв’язку з втратою годувальника. Також охоплюються виплати за вислугу років і спеціальні пенсії для державних службовців, посадовців місцевого самоврядування, науковців і військових.

Окремо передбачено підтримку не лише для пенсіонерів. Програма поширюється на внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання, а також на малозабезпечені сім’ї та людей з інвалідністю у складних життєвих обставинах.

