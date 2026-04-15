Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове оказывается благотворительной организацией Каритас, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации в Фейсбуке.

В рамках гуманитарной помощи для пенсионеров в Харькове украинцы получают всестороннюю поддержку, направленную на улучшение качества жизни и здоровье. В частности, предусмотрено предоставление телемедицинских консультаций, позволяющее получить профессиональную медицинскую помощь дистанционно. Также участникам доступна психологическая поддержка, помогающая справиться со стрессом и последствиями пережитых событий.

Кроме того, проект предусматривает финансовую помощь, предоставление ваучеров на приобретение лекарственных средств и необходимого реабилитационного оборудования.

Люди также получают санитарно-гигиенические наборы, а при необходимости могут воспользоваться возможностью бесплатной аренды реабилитационных средств, что особенно важно для тех, кто проходит восстановление после травм или имеет ограниченную мобильность.

Помощь в рамках проекта направлена, прежде всего, на тех, кто находится в сложном положении. Это одинокие пожилые люди, лица с инвалидностью, внутренне перемещенные граждане, а также местные жители, пострадавшие в результате боевых действий и их последствий.

Одним из приоритетных направлений деятельности остается уход на дому. В течение февраля и марта специалисты проекта практически ежедневно осуществляли выезды в подопечные, которые обратились за поддержкой.

Работа проводилась не только по месту жительства, но и в общежитиях и пунктах временного размещения. В ходе таких выездов специалисты регистрировали новых участников проекта, уделяя особое внимание представителям наиболее уязвимых категорий населения.

