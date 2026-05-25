В Черкасской области на 26 мая вводятся плановые графики отключения света, связанные с проведением технических работ на объектах, сообщает Politeka.net.
Графики отключения света в Черкасской области на 26 мая предопределены необходимостью профилактического обслуживания электросетей, регулярной проверки их технического состояния, а также обновления отдельных элементов системы электроснабжения. Такие мероприятия являются частью плановой работы по поддержанию стабильности и надежности энергосистем региона.
"Черкассыоблэнерго" предупредили об отключении электроэнергии в нескольких населенных пунктах. 26.05.2026 с 09:00 до 17 часов выключат свет в селе Мартынивка. Обесточения носят плановый характер и будут применяться только на следующих улицах:
- Л. Варынського
- пров. Мыру — 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11
- Центральна — 1, 47, 74, 77, 78, 80, 81/1
- пров. Пидгайный — 3
С 9 до 17 часов вводят дополнительные графики отключения света в селе Косенивка. Электричество будут выключать по отдельным адресам:
- Садова: 2
- Незалежности: 28, 31, 33, 35, 46
В селе Городецьке будут выключать электричество с 8 часов утра, ориентированное время возвращения электричества - 17 часов. Обесточение будет продолжаться на улицах:
- Яблунева: 4, 9, 11, 12
- Центральна: 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 27, 31, 33, 37, 39, 41
- Косаривська: 1/3, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11–23, 25, 27, 29, 31
- Затышна: 21, 23, 27, 29, 30, 33
- Софиивська: 1–9, 10–19, 20–28, 30–33, 35–36, 38–39, 2А
- Т. Шевченка: 50, 52, 54
С 08:00 до 17 часов не будет электричества в поселке Малый Затышок. Электричество исчезнет только по отдельным адресам:
- Центральна: 1–5, 7, 12
- Т. Шевченка: 2–5, 8–13, 16–18, 20, 26, 28, 30, 32, 34
- Зелена: 1–5, 8–9, 11–18, 20–24, 3А.
