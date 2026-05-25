Графики отключения света в Черкасской области на 26 мая предопределены необходимостью профилактического обслуживания.

Графики отключения света в Черкасской области на 26 мая предопределены необходимостью профилактического обслуживания электросетей, регулярной проверки их технического состояния, а также обновления отдельных элементов системы электроснабжения. Такие мероприятия являются частью плановой работы по поддержанию стабильности и надежности энергосистем региона.

"Черкассыоблэнерго" предупредили об отключении электроэнергии в нескольких населенных пунктах. 26.05.2026 с 09:00 до 17 часов выключат свет в селе Мартынивка. Обесточения носят плановый характер и будут применяться только на следующих улицах:

Л. Варынського

пров. Мыру — 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11

Центральна — 1, 47, 74, 77, 78, 80, 81/1

пров. Пидгайный — 3

С 9 до 17 часов вводят дополнительные графики отключения света в селе Косенивка. Электричество будут выключать по отдельным адресам:

Садова: 2

Незалежности: 28, 31, 33, 35, 46

В селе Городецьке будут выключать электричество с 8 часов утра, ориентированное время возвращения электричества - 17 часов. Обесточение будет продолжаться на улицах:

Яблунева: 4, 9, 11, 12

Центральна: 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 27, 31, 33, 37, 39, 41

Косаривська: 1/3, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11–23, 25, 27, 29, 31

Затышна: 21, 23, 27, 29, 30, 33

Софиивська: 1–9, 10–19, 20–28, 30–33, 35–36, 38–39, 2А

Т. Шевченка: 50, 52, 54

С 08:00 до 17 часов не будет электричества в поселке Малый Затышок. Электричество исчезнет только по отдельным адресам:

Центральна: 1–5, 7, 12

Т. Шевченка: 2–5, 8–13, 16–18, 20, 26, 28, 30, 32, 34

Зелена: 1–5, 8–9, 11–18, 20–24, 3А.

