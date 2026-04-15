Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається благодійною організацією Карітас, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації у Фейсбук.

У межах гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харкові українці отримують всебічну підтримку, спрямовану на покращення якості життя та підтримку здоров’я. Зокрема, передбачено надання телемедичних консультацій, що дозволяє отримати фахову медичну допомогу дистанційно. Також учасникам доступна психологічна підтримка, яка допомагає впоратися зі стресом і наслідками пережитих подій.

Окрім цього, проєкт передбачає фінансову допомогу, надання ваучерів на придбання лікарських засобів та необхідного реабілітаційного обладнання.

Люди також отримують санітарно-гігієнічні набори, а за потреби — можуть скористатися можливістю безкоштовної оренди реабілітаційних засобів, що є особливо важливим для тих, хто проходить відновлення після травм або має обмежену мобільність.

Допомога в рамках проєкту спрямована насамперед на тих, хто перебуває у складному становищі. Це самотні люди похилого віку, особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені громадяни, а також місцеві жителі, які постраждали внаслідок бойових дій та їхніх наслідків.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності залишається догляд вдома. Протягом лютого та березня спеціалісти проєкту практично щодня здійснювали виїзди до підопічних, які звернулися за підтримкою.

Робота проводилася не лише за місцем проживання людей, а й у гуртожитках та пунктах тимчасового розміщення. Під час таких виїздів фахівці реєстрували нових учасників проєкту, приділяючи особливу увагу представникам найбільш уразливих категорій населення.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області: як знайти свою домівку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: озвучені умови отримання допомоги.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари помітно виросли в ціні.