В Харьковской области переселенцы могут воспользоваться бесплатным жильем для ВПЛ, которое предоставляют частные хозяева для разных категорий людей, сообщает Politeka.

Предложения включают городские квартиры и сельские дома, что позволяет выбирать жилье в зависимости от потребностей семей, женщин или владельцев домашних животных.

В Харькове на Салтовском шоссе доступна комната в двухкомнатной квартире. Она рассчитана на одну женщину, которая может помогать хозяйке и ухаживать за пожилой бабушкой. Жилье расположено рядом с транспортом и магазинами. Уточнить условия можно непосредственно по контактам владельца.

Сельские варианты предлагаются в Бабаях Харьковского района. Там есть дом с двумя комнатами и кухней, подключены газ и вода, санузел во дворе. На территории расположены погреб, сарай и сад. Жилье подходит тем, кто готов помогать по хозяйству. Разрешено проживание с кошками или собаками. До города – 12 км, рядом лес и озеро.

Условия пребывания разные: некоторые объявления предусматривают минимальную помощь хозяину, другие — без обязательств. Все предложения публикуются с контактами владельцев, позволяющими договариваться напрямую и получать актуальные сведения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области дает возможность переселенцам быстро найти убежище и спланировать переезд без задержек. Местные службы советуют обращаться сразу, чтобы своевременно получить безопасное проживание и необходимую поддержку.

Более подробную информацию можно получить через платформу «Допомагай» или непосредственно в социальных службах региона.

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Харькове: о чем именно предупредили жителей

Также Politeka сообщала, Потеря пенсии для жителей Харьковской области с 1 апреля: что стоит сделать, чтобы этого не произошло.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары больше выросли в цене.