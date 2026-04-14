Дефицит продуктов в Харькове усугубляется на фоне изменений на аграрном рынке и колебаний поставок в Украине.

Дефицит продуктов в Харькове фиксируют на фоне роста импорта минеральных удобрений в Украину в первом квартале 2026 года до 1,2 млн тонн, что на 13% больше, чем в прошлом году, передает Politeka.

Несмотря на увеличение объемов поставок, ситуация на рынке остается напряженной.

Аналитики объясняют: спрос растет быстрее, чем расширяются поставки. Дополнительным фактором становятся весенние пиковые нагрузки, расширение посевных площадей, логистические задержки и ценовые колебания на мировых биржах. Отечественное производство не перекрывает потребности полностью, поэтому зависимость от импорта сохраняется.

Представители аграрных ассоциаций отмечают, что фермеры вынуждены пересматривать бюджеты и искать альтернативные каналы закупок. Риски для урожая в 2026 году остаются, ведь нестабильность снабжения влияет на темпы подпитки культур.

Отдельно рынок овощей и фруктов демонстрирует другой тренд – дефицит продуктов в Харькове. На фоне сокращения предложения формируется нехватка качественного яблока, что может подтолкнуть цены вверх в ближайшее время. Причиной называют прошлый сезон, когда часть урожая заложили на хранение в перезрелом состоянии, что ухудшило качество продукции.

Дополнительно повлияла неравномерная разработка выращивания: часть хозяйств не применяла средства для замедления созревания, из-за чего фрукты быстрее теряют товарный вид в хранилищах. Это уменьшает предложение и увеличивает ценовое давление.

Эксперты ожидают, что стабилизация рынка будет зависеть от логистики и объемов нового урожая.

Дальнейшая динамика цен будет напрямую зависеть от ситуации с поставкой и хранением продукции.

Ичточник: agrotimes, io.ua

