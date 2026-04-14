Дефицит продуктов в Харькове фиксируют на фоне роста импорта минеральных удобрений в Украину в первом квартале 2026 года до 1,2 млн тонн, что на 13% больше, чем в прошлом году, передает Politeka.
Несмотря на увеличение объемов поставок, ситуация на рынке остается напряженной.
Аналитики объясняют: спрос растет быстрее, чем расширяются поставки. Дополнительным фактором становятся весенние пиковые нагрузки, расширение посевных площадей, логистические задержки и ценовые колебания на мировых биржах. Отечественное производство не перекрывает потребности полностью, поэтому зависимость от импорта сохраняется.
Представители аграрных ассоциаций отмечают, что фермеры вынуждены пересматривать бюджеты и искать альтернативные каналы закупок. Риски для урожая в 2026 году остаются, ведь нестабильность снабжения влияет на темпы подпитки культур.
Отдельно рынок овощей и фруктов демонстрирует другой тренд – дефицит продуктов в Харькове. На фоне сокращения предложения формируется нехватка качественного яблока, что может подтолкнуть цены вверх в ближайшее время. Причиной называют прошлый сезон, когда часть урожая заложили на хранение в перезрелом состоянии, что ухудшило качество продукции.
Дополнительно повлияла неравномерная разработка выращивания: часть хозяйств не применяла средства для замедления созревания, из-за чего фрукты быстрее теряют товарный вид в хранилищах. Это уменьшает предложение и увеличивает ценовое давление.
Эксперты ожидают, что стабилизация рынка будет зависеть от логистики и объемов нового урожая.
Дальнейшая динамика цен будет напрямую зависеть от ситуации с поставкой и хранением продукции.
