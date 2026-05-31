Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области набирает новые обороты, передает Politeka.

В Николаеве с 1 июля 2026 года планируется существенно изменить расценки на обращение с бытовыми отходами. Соответствующий проект решения был обнародован на официальном ресурсе городского совета.

Документ подготовили после обращений коммунальных предприятий «Николаевкоммунтранс» и «Горизонт-ГКП». В пояснительной части отмечается, что пересмотр расценок необходим для поддержания надлежащего санитарного состояния общества и приведения стоимости работ в актуальные экономические условия.

Наибольшие изменения касаются крупногабаритного и строительного хлама. Для отдельных категорий услуг суммы могут возрасти более чем вдвое.

Согласно проекту, для КП «Николаевкоммунтранс» захоронение бытовых остатков увеличится с 272,10 до 308,42 гривны за тонну. За кубометр смешанных отходов придется платить 382,69 гривны вместо 246,11.

Также значительно изменятся расценки на транспортировку крупногабаритных и строительных остатков. Если сейчас тариф составляет 277,84 гривны за кубометр, то после вступления решения в силу он может возрасти до 612,32 гривны.

Для КП «Горизонт-ДКП» также предусмотрена корректировка. Стоимость работы со смешанными остатками вырастет с 271,81 до 378,28 гривны за кубометр.

Еще ощутимее подорожает обслуживание крупногабаритного хлама — с 444,93 до 1153,83 гривны. Для строительных остатков показатель увеличится с 427,74 до 1170,64 гривны.

В горсовете уточняют, что новые показатели будут касаться сбора, перевозки и захоронения мусора на территории областного центра.

В то же время, повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области может повлиять на будущие счета потребителей, если проект получит окончательное согласование и вступит в силу в определенный срок.

Местные власти обещают дополнительно информировать жителей обо всех решениях после завершения процедуры рассмотрения документа.

Источник: novosti-n

