Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусмотрены для нескольких категорий.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре утверждены исполнительным комитетом горсовета и реализуются в рамках действующих социальных программ поддержки населения, передает Politeka.

Условия участия обнародованы на ресурсе Департамента социальной политики. Право на получение имеют граждане, зарегистрированные в городе по адресу временного проживания после 24 февраля 2022 года.

В список включены люди пожилого возраста, лица с инвалидностью и другие категории, относящиеся к социально уязвимым группам.

Официальные данные подтверждает профильный департамент, отвечающий за реализацию программы городской поддержки.

Информацию об этом предоставляет Департамент соцполитики .

Дополнительно бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусмотрены для матерей с детьми, опекунов малолетних или лиц с подтвержденной недееспособностью.

Отдельная помощь распространяется на детей от 3 до 18 лет. Также ее могут получить переселенцы, оказавшиеся в сложных обстоятельствах и состоящие на учете в центре социальных служб.

Новоприбывшие граждане, только что получившие статус ВПЛ и проживающие в шелтере, имеют право на одноразовый набор.

Стандартная схема предусматривает выдачу один раз в месяц после подачи заявления в органы социальной защиты по месту регистрации.

В состав пакетов входят продукты длительного хранения: мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда, макаронные изделия, чай, кофе, сахар, мед, джем и галеты.

В городских властях отмечают, что перечень получателей и наполнение наборов могут изменяться в зависимости от имеющихся ресурсов и объемов гуманитарного обеспечения.

