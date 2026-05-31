Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области остается одним из главных направлений поддержки граждан, вынужденных выехать с опасных территорий из-за боевых действий, сообщает Politeka.net.

Объявления о временном размещении регулярно публикуют на платформе «Допомагай». Там владельцы недвижимости предлагают квартиры, частные усадьбы или отдельные комнаты без оплаты аренды.

В Пятихатках переселенцам готовы предоставить дом с базовыми условиями проживания и печным обогревом. Санузел расположен во дворе. От будущих жителей ждут поддержания порядка и помощи по домашним делам.

В Днепре доступно еще одно предложение – отдельная комната для женщины вместе с ребенком. Проживание предполагает соблюдение согласованных правил и уважение сожителей.

Также приют предлагают в Павлоградском районе. Там ищут женщину постарше для проживания в сельском доме. Вместо этого просят помогать с бытом и домашним хозяйством.

Представители волонтерских инициатив отмечают, что поддержка неравнодушных граждан помогает людям быстрее адаптироваться после переезда и найти безопасные условия для жизни.

Вместе с тем, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области часто предоставляют благодаря сотрудничеству благотворительных организаций, гуманитарных программ и местных жителей, которые готовы поддержать переселенцев в сложный период.

Специалисты советуют перед заселением уточнять все детали, проверять актуальность объявлений и заранее обсуждать возможные бытовые нюансы.

Источник: Допомагай

