Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в пределах нескольких проектов, направленных на поддержку уязвимых категорий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется, в частности, по инициативе БФ "Каритас", охватывающих как восстановление жилья, так и социальный уход, сообщает Politeka.

В фонде информируют о запуске проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV", который направлен на поддержку людей, чьи дома получили повреждения из-за войны.

Речь идет о выполнении малых и средних ремонтов, включающих восстановление или замену поврежденных элементов жилья, в частности, окон, дверей, кровли, стен и потолка.

Получить такую ​​гуманитарную помощь для пенсионеров в Харьковской области могут жители Харькова и Изюма, относящиеся к уязвимым категориям.

Среди них люди с инвалидностью, тяжелобольные, лица старше 60 лет, одинокие матери или родители, многодетные семьи, а также беременные женщины или матери с детьми до трех лет.

Отдельное направление предполагает поддержку людей, нуждающихся в постоянном или временном уходе. Проект "Каритас" направлен на заботу об одиноких пожилых людях, тяжелобольных и внутренне перемещенных лицах.

Специалисты оказывают поддержку в повседневном уходе, помогают вести домашнее хозяйство, консультируют родственников и контролируют состояние здоровья подопечных.

В этом направлении также предусмотрен доступ к реабилитационному оборудованию. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области в этих проектах объединяет как материальную поддержку, так и социальные услуги.

В то же время, реализация инициативы проходит при финансовой поддержке Анастасии Школьник и Джима Кингама, фонда КНЕБА.

