Подорожание проезда в Кировоградской области стало компромиссным решением экономических потребностей перевозчиков и возможностей населения.

Подорожание проезда в Кировоградской области в Новоукраинке вводится поэтапно после решения исполкома по обновлению автобусных тарифов, сообщает Politeka.

Вопросы пересмотра стоимости обсуждали совместно с перевозчиками, депутатским корпусом и представителями общины. После серии консультаций городские власти решили применить постепенный механизм изменений, чтобы уменьшить резкую финансовую нагрузку для пассажиров.

С 11 мая проезд установлен на уровне 30 гривен. Уже с 1 июня будет действовать новый тариф - 35 гривен, тогда как раньше поездка стоила 25 гривен.

Перевозчики предлагали поднять оплату до 40 гривен, объясняя ростом расходов на горючее, техническое обслуживание, ремонтные работы и закупку запчастей для автобусного парка.

В ходе общественных обсуждений часть жителей выражала несогласие с изменениями, в то время как другие поддержали поэтапный подход, считая его более предполагаемым для ежемесячного бюджета семей.

В городской администрации отмечают, что удорожание проезда в Кировоградской области стало компромиссным решением между экономическими потребностями перевозчиков и возможностями населения, поэтому изменения распределили на несколько этапов.

Отдельно подтверждено сохранение льготного проезда для участников боевых действий и семей погибших военных. Компенсация расходов будет осуществляться из местного бюджета.

Чиновники не исключают дальнейшую корректировку тарифной политики в случае изменения экономических условий в транспортной сфере.

Аналитики рынка отмечают, что конечная цена и дальше будет зависеть от стоимости горючего, технического состояния транспорта и финансовой стабильности перевозчиков.

Источник: persha.kr

