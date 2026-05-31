Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется на фоне изменений стоимости базовых товаров в розничных сетях, где колебания коснулись бакалея, мясной и молочной группы.

В сегменте круп гречка весом 1 кг имеет средний уровень 76,10. В торговых точках зафиксирован разброс от 62,90 до 96,50 в зависимости от сети. Сравнение с апрельскими данными (69,21) показывает повышение ориентировочно на несколько единиц, что формирует постепенное восходящее движение в категории.

Мясное направление показывает высшую планку. Вареная колбаса «Алан лекарственная» зафиксирована в среднем на уровне 503,95. Месяцем ранее показатель составлял 477,57. Разница превышает десять единиц, что свидетельствует о более заметном росте в этом сегменте.

Молочная группа также двигается вверх. Молоко «Яготинское» 2,6% (900 мл) имеет средний уровень 61,55, в то время как предыдущий период показывал 54,23. Динамика указывает на постепенное укрепление стоимости в категории повседневного спроса.

В этом контексте подорожание продуктов в Запорожье остается отражением общей рыночной тенденции, где изменения происходят неравномерно между разными товарными группами.

Гречка демонстрирует умеренное движение вверх, колбасная продукция более выраженный рост, а молочный сегмент занимает промежуточную позицию по темпам изменений.

Последующая ценовая траектория будет зависеть от логистики поставок, сезонных факторов и закупочной активности торговых сетей.

Общая динамика рынка в дальнейшем будет зависеть от стабильности поставок и спроса. Эксперты отмечают, что ценовые колебания могут сохраняться и в последующие недели. Ближайший период покажет, закрепится ли текущая тенденция.

Источник: Минфин

