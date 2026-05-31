Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области стало предметом обсуждения среди жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области повлекло за собой обновление стоимости вывоза бытовых отходов в Костополе после решения исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

В обществе пересмотрели экономические расчеты из-за роста расходов в сфере ЖКХ. Основное давление сформировали более дорогие топливные ресурсы, ремонт специальной техники, закупка комплектующих и регулярное техническое обслуживание машин, вовлеченных в сбор мусора.

После корректировки тарифа население платит 338,79 грн. за кубометр отходов. Предыдущий уровень составил 239,67 грн., что существенно изменило финансовую нагрузку на домохозяйства.

Для бизнеса и других категорий потребителей действует другой расчет — 370,03 грн за тот же объем услуги. Окончательная сумма в платежках зависит от количества зарегистрированных лиц и типа жилья.

Решения объясняют тем, что предыдущие тарифы потеряли актуальность из-за продолжительного роста себестоимости работ. Последний раз подобные изменения принимали в прошлом году.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области стало предметом обсуждения среди жителей, ведь новые начисления оказывают непосредственное влияние на ежемесячные расходы.

Эксперты отрасли отмечают, что подобные пересмотры фиксируются и в других регионах из-за инфляционных процессов, удорожания логистики и увеличения затрат на содержание инфраструктуры.

Дальнейшая динамика зависит от цен на энергоносители и финансовых возможностей местных общин в следующем бюджетном периоде.

При дальнейших изменениях экономической ситуации тарифы могут быть пересмотрены повторно.

Источник: 24 Ровно

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: какие цены теперь действительны.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Ровенской области: до какой суммы была повышена цена.

Также Politeka сообщала, Изменения в графике движения поездов в Ровенской области: что следует знать пассажирам