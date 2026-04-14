Дефіцит продуктів у Харкові посилюється на тлі змін на аграрному ринку та коливань постачання в Україні.

Дефіцит продуктів у Харкові фіксують на тлі зростання імпорту мінеральних добрив в Україну у першому кварталі 2026 року до 1,2 млн тонн, що на 13% більше за минулий рік, передає Politeka.

Попри збільшення обсягів постачання, ситуація на ринку залишається напруженою.

Аналітики пояснюють: попит зростає швидше, ніж розширюються поставки. Додатковим фактором стають весняні пікові навантаження, розширення посівних площ, а також логістичні затримки й цінові коливання на світових біржах. Вітчизняне виробництво не перекриває потреби повністю, тому залежність від імпорту зберігається.

Представники аграрних асоціацій зазначають, що фермери змушені переглядати бюджети та шукати альтернативні канали закупівель. Ризики для врожаю у 2026 році залишаються, адже нестабільність постачання впливає на темпи підживлення культур.

Окремо ринок овочів і фруктів демонструє інший тренд - дефіцит продуктів у Харкові. На фоні скорочення пропозиції формується нестача якісного яблука, що може підштовхнути ціни вгору вже найближчим часом. Причиною називають минулий сезон, коли частину врожаю заклали на зберігання у перезрілому стані, що погіршило якість продукції.

Додатково вплинула нерівномірна технологія вирощування: частина господарств не застосовувала засоби для сповільнення дозрівання, через що фрукти швидше втрачають товарний вигляд у сховищах. Це зменшує пропозицію і посилює ціновий тиск.

Експерти очікують, що стабілізація ринку залежатиме від логістики та обсягів нового врожаю.

Подальша динаміка цін напряму залежатиме від ситуації з постачанням та зберіганням продукції.

Джерело: agrotimes, io.ua

