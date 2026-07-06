Подорожание продуктов в Днепропетровской области больше всего проявляется в молочной категории.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируют в ежедневной динамике потребительской корзины на фоне изменения розничных цен в торговых сетях и колебаний средних показателей за июнь-июль 2026, передает Politeka.

Аналитические данные свидетельствуют о неравномерном движении стоимости пищевых позиций в разных категориях. Часть товаров демонстрирует умеренный рост, в то время как другие остаются относительно стабильными в зависимости от поставок и спроса.

В рыбном сегменте карп живой (1 кг) имеет среднюю цену 245,50 грн. По сравнению с июнем, когда показатель составил 227,30 грн., зафиксировано повышение. Дневные значения колебались от 242,05 до 245,50 грн, что свидетельствует о постепенном выравнивании рынка без резких скачков.

В молочной группе твердый сыр «Комо традиционный» 50% (1 кг) демонстрирует более выраженную динамику. Средний уровень вырос до 580,12 грн. против 559,89 грн. в предыдущем месяце. Разница между торговыми сетями достигает более 60 грн, что формирует заметный разрыв цен для покупателей.

Мясной сегмент также показывает изменения. Курятина голень (1 кг) стоит в среднем 97,00 грн, тогда как в марте показатель составил 102,06 грн. При этом дневные колебания были значительными – от 79,99 до 114,00 грн в зависимости от магазина и даты обновления прайсов.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области больше всего проявляется в молочной категории, в то время как мясо и рыба демонстрируют смешанную динамику без устойчивого тренда.

Эксперты рынка отмечают, что разница между сетями и неравномерное обновление ценников продолжает влиять на структуру расходов потребителей в регионе.

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