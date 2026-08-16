Украинцам рассказали о плановых графиках отключения света в Черниговской области на неделю с 17 по 23 августа.

Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 17 по 23 августа будут продолжаться по отдельным адресам, пишет Politeka.net.

Графика отключения света в Черниговской области на неделю с 17 по 23 августа. Ограничения связаны с плановыми ремонтными и профилактическими работами на электросетях. Энергетики в течение недели будут проводить технические работы на отдельных участках сети. Поэтому жителей ряда населенных пунктов предупреждают о временных обесточениях.

По информации АТ «Черниговоблэнерго», 17.08.2026, с 08:00 до 19:00 плановые работы будут проводить в городе Бобровыця. В этот период без электроснабжения могут остаться отдельные дома по следующим адресам:

Затышна — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 5А, 18А

Чернигивська — 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1Б, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 16А, 36В, 38Б, 40А/1, 48Б

Ювилейна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Ярославська — 2

18.08.2026, с 08:00 до 18:45 работы запланированы в населенном пункте Рипкы. Временные ограничения электроснабжения охватят жителей следующих адресов:

Набережна — 25а

Святомыколаивська — 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 98, 100, 39А, 61а, 63А

Шевченка — 187, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 213, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237а, 237, 239, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261

19.08.2026, с 09:00 до 18:00 плановые работы проведут в городе Остер. В настоящее время электроснабжение временно ограничат по следующим адресам:

Б. Хмельныцького — 2, 2А, 2Б, 4

Вийськового льотчыка Игоря Мороза — 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 8

Леси Украинкы — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27Б, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 6, 7, 8, 9

Мальовныча — 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Незалежности — 31

Олега Васюка — 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46

Шевченка — 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67А, 68, 69А, 71, 71А, 71Б, 72, 73А, 74, 75, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 92, 94, 96

20.08.2026, ремонтные работы продолжатся в населенном пункте Носивка. Электроснабжение по определенным адресам планируется ограничить с 08:00 до 19:00:

1-й Зеленый — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14

2-й Зеленый — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1а, 5А

Автоколонна — 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 46, 50, 15А, 1А/1, 297, 297/2, 297/1

Антона Красевыча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47

Вербова — 21, 23, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 52, 60, 62, 1/2

Виктора Назарчука — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 10А, 12а, 12В, 12Є, 12к, 13а, 42А

Гетьмана Полуботка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 2а

Гончаривка — 1, 3, 5, 7, 31, 42

Гребинкы — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14

Дружбы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Заводська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 24, 2г, 2К

Задорожна — 1, 2, 3, 5, 1а, 1б

Зализнычна — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12

Зелена — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98

Кармелюка — 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33

Кыивська — 3, 5, 7, 13, 15, 17, 23, 37, 39, 41, 7а, 9А, 11а

Кикоша — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 20, 2а

Козацька — 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 4а, 10а, 1/1, 15а, 33а, 37а, 37б

Козацькый — 1, 2, 3, 4, 6, 1а, 2а, 3а

Космичный — 2

Котляревського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 24, 32, 34, 36, 42, 44

Коцюбынського — 1, 4, 3Д, 3м, 3о, 1/1, 3/1, 4/1

Кочергы — 15, 16, 18

Леси Украинкы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4а, 7а, 9а

Ливобережна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 5а, 61, 63, 67, 69, 75, 77, 85, 87, 57а

Лизы Матийко — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 11/1

Майданна — 1, 2, 3, 8, 10, 12, 16

Малоносивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1Б, 20, 21, 4А, 5А, 11В, 19/1, 25А

Мыхайла Заболотного — 1, 3, 5, 7, 9, 7а, 7б

Мрынськый Шлях — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 3б, 3г, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Назара Утвы — 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 41а, 46в

Озерна — 2, 3, 5, 6

Олексия Довбуша — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29

Павла Скоропадського — 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 31а

Пивденна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 65, 14а, 16а

Поливка — 109, 111, 117, 118, 120, 121, 122, 123а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141

Прывитна — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 24а

Произджый — 2, 4, 10, 2а

Произжа — 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 12а, 12б, 26а, 28а

Розумовського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

Свитанковый — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 5а, 11а

Сергия Кыяныци — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36

Соборности — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 6а, 14А, 19а

Соловина — 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

Стадионна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Степанивська — 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Украинська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17

Феодосия Супруна — 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 23, 27, 29, 31, 9а, 19А

Флотська — 14, 16

Франка — 2, 3, 7, 11, 13, 25, 27, 3а

Цукрозаводська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 11/1

Чернигивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 21а, 31а

Шаулы — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4А, 51, 52, 53, 55, 61, 51а, 55а.

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