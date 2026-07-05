Подорожание продуктов в Днепропетровской области наиболее заметно в молочной группе и мясных товарах.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируют по данным мониторинга розничных сетей, сообщает Politeka.

Изменения коснулись хлеба, мяса, сыра и рыбы.

Аналитики отмечают неравномерную динамику цен в разных категориях, что связано с логистикой, сезонностью и издержками поставщиков.

Ржаной «Riga Бородиновский» 300 г в среднем стоит 52,37 грн. В торговых точках диапазон варьируется от 48,80 до 57,50 грн. По сравнению с мартом средний показатель вырос на 2,50 грн, что свидетельствует о постепенном росте в хлебобулочном сегменте.

Кабачковая икра 500 г в июле держится на уровне 66,00 грн. Месяцем ранее ее оценивали примерно в 56,00 грн, то есть зафиксировано резкое увеличение, объясняемое изменением закупочной стоимости сырья и пересчетом цен в сетях.

Колбаса вареная «Алан лекарственная» 1 кг в настоящее время имеет средний уровень 478,36 грн. В разных сетях стоимость колеблется от 399,00 до 547,00 грн. За месяц прибавилось 11,55 грн, что указывает на умеренный, но стабильный тренд роста в мясоперерабатывающем сегменте.

Куриные голени стартуют от 79,99 грн. и доходят до 114,00 грн. за килограмм. Усредненный показатель составляет 97,00 грн, что на 5,00 грн выше предыдущего периода. Рынок реагирует на изменение себестоимости кормов и издержек производителей.

Твердый сыр «Комо традиционный 50%» показывает заметную динамику — 580,12 грн за килограмм в среднем. Разница с мартовскими данными достигает 41,18 грн, что является одним из самых существенных скачков среди представленных товаров.

Живой карп оценивается около 245,50 грн. за килограмм. По сравнению с предыдущим месяцем добавлено 3,45 грн, что свидетельствует об относительно стабильной ситуации в рыбном сегменте.

Отдельно аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Днепропетровской области наиболее ощутимо в молочной группе и мясных товарах, где колебания цен произошли быстрее всего и оказывают наибольшее влияние на общую структуру потребительской корзины.

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