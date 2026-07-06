Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксують у щоденній динаміці споживчого кошика на тлі зміни роздрібних цін у торговельних мережах та коливань середніх показників за червень–липень 2026 року, передає Politeka.

Аналітичні дані свідчать про нерівномірний рух вартості харчових позицій у різних категоріях. Частина товарів демонструє помірне зростання, тоді як інші залишаються відносно стабільними, залежно від поставок і попиту.

У рибному сегменті короп живий (1 кг) має середню ціну 245,50 грн. Порівняно з червнем, коли показник становив 227,30 грн, зафіксовано підвищення. Денні значення коливалися від 242,05 до 245,50 грн, що свідчить про поступове вирівнювання ринку без різких стрибків.

У молочній групі сир твердий «Комо традиційний» 50% (1 кг) демонструє більш виражену динаміку. Середній рівень зріс до 580,12 грн проти 559,89 грн у попередньому місяці. Різниця між торговими мережами сягає понад 60 грн, що формує помітний ціновий розрив для покупців.

М’ясний сегмент також показує зміни. Курятина гомілка (1 кг) коштує в середньому 97,00 грн, тоді як у березні показник становив 102,06 грн. При цьому денні коливання були значними — від 79,99 до 114,00 грн залежно від магазину та дати оновлення прайсів.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільше проявляється у молочній категорії, тоді як м’ясо та риба демонструють змішану динаміку без сталого тренду.

Експерти ринку відзначають, що різниця між мережами та нерівномірне оновлення цінників продовжують впливати на структуру витрат споживачів у регіоні.

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