Специалисты облэнерго предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Волынской области на 14 и 15 апреля 2026 года.

Новые местные графики отключения света будут применяться в некоторых населенных пунктах Волынской области 14 и 15 апреля 2026, сообщает Politeka.

Речь идет о локальных ограничениях, связанных с проведением плановых работ в энергосистеме, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе.

В частности, по данным облэнерго, в течение следующих дней плановые обесточения будут проходить в пределах Турийской поселковой территориальной общины в Волынской области. Во вторник, 14 апреля, ограничения электроснабжения будут действовать с 11 до 17 часов в поселке Турийск для домов по ул. Казачья, Мира, Луцкая, Квитневая, Клавдии Ткачук, Осенняя, Согласия, Родниковая, Озерная, Владимирская и Юрия Троца.

В среду, 15 числа, без электроэнергии частично останутся жители таких населенных пунктов: Турийск, Турия, Туропин, Мокрец, Блаженик, Боблы, Соловичи, Ставок, Тагачин, Дольск, Кульчин, Задыбы, Растов, Ревушки, Селец, Радовичи, Волица, Гаруша, Дулибы, Клюск, Обенижи, Оса, Кустичи, Мировичи (полный список улиц, которые затронут ограничения, ищите на официальном сайте общины), пишет Politeka.

Кроме того, в течение двух дней, 14 и 15 апреля 2026 года, графики отключения света будут применяться на территории Поворской сельской общины Волынской области. С 9:00 до 17:00 там будут обесточены в селе Светлое (улицы Партизанская, Казацкая, Мира, Подгорная, Центральная, Журавлиная).

Напомним, Politeka писала о новом повышении тарифов на коммунальные услуги в Украине.

Также Politeka сообщала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому доступна поддержка.

Кроме того, Politeka рассказывала о подорожании проезда: горожанам рассказали о временном тарифе.