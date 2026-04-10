Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове еженедельно предоставляют отдельным местным жителям, поэтому рассказываем детали.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров выдают каждую пятницу благодаря инициативе Благотворительного фонда Виктории Кинзбурской – Кинза Харьков, сообщает Politeka.

В одну из предыдущих недель бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове получили 49 местных жителей, сдавших кровь и зарегистрировавшихся на получение помощи.

Каждый набор не только содержит необходимую пищу, но становится символом поддержки и благодарности: организаторы подчеркивают, что это способ сказать «Спасибо».

Выдача производится только по предварительной регистрации, а после обработки заявок фонд связывается с донорами по мере поступления помощи.

Участие могут принять только лица, сдавшие кровь и имеющие оригинал справки о сдаче или ее заверенную копию, паспорт и идентификационный код РНОКПП.

Эта инициатива по предоставлению бесплатных продуктов является важной составляющей поддержки ВПЛ и пенсионеров в Харькове, ведь она объединяет гуманитарную помощь и стимулирует волонтерскую активность среди граждан.

В то же время организаторы отмечают, что получить продовольственный набор можно только лично и после подтверждения регистрации.

Благодаря данной инициативе уже сотни харьковчан получили помощь, а фонд продолжает планировать новые выдачи для приобщающихся к доброму делу.

Для тех, кто желает стать донором и получить приятный бонус в виде гуманитарной поддержки - стоит следить за сообщениями на официальной странице Харьковского областного центра службы крови.

Там публикуют все необходимые детали, условия участия и отчетность по уже выданным продовольственным наборам.

