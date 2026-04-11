Подорожание проезда в Ужгороде предполагает временное повышение стоимости поездок в общественном транспорте, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда в Ужгороде стало одним из решений, принятых на заседании исполнительного комитета городского совета 8 апреля, где согласовали новый временный тариф для пассажиров, сообщает Politeka.

На официальном Фейсбуке-странице горсовета объяснили, что изменения связаны с ростом стоимости топлива и многочисленными обращениями перевозчиков.

Согласно принятому решению, с 16 апреля по 16 мая 2026 года билет в городских автобусах в обычном режиме при оплате через валидатор будет стоить 20 грн.

Речь идет именно о подорожании проезда в Ужгороде, если покупать электронный билет.

Напомним, что последний раз тариф пересматривали в декабре 2025 года, и с тех пор стоимость такой оплаты составляет 18 грн, тогда как при расчете наличными пассажиры платят 23 грн.

В городском совете отмечают, что введенное подорожание проезда в Ужгороде носит временный характер и будет действовать только в течение определенного периода.

В дальнейшем тариф могут быть пересмотрены с учетом экономической ситуации и расходов перевозчиков. Кроме того, во время заседания исполкома рассмотрели и другие вопросы, связанные с работой общественного транспорта.

В частности, утвердили решение конкурсного комитета по перевозчику на маршруте №19 "КПП "Ужгород" – Железнодорожный вокзал". Его будет обслуживать коммунальное предприятие "Ужгородский муниципальный транспорт".

С ним планируется заключить договор на 5 лет. Также депутаты поддержали изменения в маршруте автобуса №26А.

Его решили продлить до остановки "в/м 555" и определить ее начальной, чтобы улучшить транспортное сообщение для жителей удаленных микрорайонов.

