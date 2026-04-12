В некоторых населенных пунктах Днепропетровской области 13 и 14 апреля 2026 года снова будут действовать локальные графики отключения света.

Энергетики будут проводить в Днепропетровской области 13 и 14 апреля плановые работы в электросетях и применят соответствующие графики отключения света, пишет Politeka.

В понедельник, 13 апреля, графики отключения света коснутся Подгородненского городского территориального общества в Днепропетровской области. Обесточение в г. Подгородное будет происходить с 9:00 до 18:00 для некоторых домов по ул. Шоссейная, Центральная, Волшебная, Садовая, Кильченская, Базарная, пер. Садовый, Шоссейный, 1-й Мостовой.

Во вторник, 14 числа, как сообщает Politeka, ограничения электроснабжения будут применяться в городе Каменское: с 8:00 до 17:00 – по ул. Репина, Украинских Соколов, Балковая, Днепростроевская, б-р Независимости, Героев; с 08:00 до 18:00 – Авдеевская, Коровайная, Ивана Сирко, Ягодная, Ярослава Мудрого, пер. Авдеевский, Каравайный, Котляревского.

Кроме того, ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" предупреждает что 14 апреля графики отключения света в Днепропетровской области также будут применяться в следующих населенных пунктах:

Кривой Рог (ул. Василия Биднова, Олега Рычкова, Федора Дацка), Новомайское (Виноградная, Вишневая, Восточная, Николая Кобца) – с 8:00 до 18:00;

Вольногорск (Промышленная, Молодежная, бульвар Мира) – с 8:00 до 17:30;

Желтые Воды (Баластная, Богдана Ступки, Владимира Великого, Евгения Черняховского, Зоряная, Лесная, Львовская, Осенняя, Севастопольская, Подгорная, Степная, пер. Речной, Рабочий, Краснокутский – с 7:30 до 19:00; Авангардная, Шевченко – с 9:00 до 18:00; Белинского, Героев УПА, Марьяновский – с 8:00 до 18:00).

