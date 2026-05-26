Прогноз погоды на неделю с 27 мая по 2 июня в Одессе позволит местным жителям подготовиться к капризам природы, сообщает Politeka.
27 мая после обеда на небе появятся тучи, а вечером синоптики прогнозируют сильный дождь с грозой. Температура воздуха днем будет достигать +26 градусов.
28 мая небо будет ясным с утра до вечера, а осадки не прогнозируются. Дневная температура составит около 22 градусов.
Об этом на своем официальном сайте проинформировал Украинский гидрометеорологический центр.
Как говорит прогноз погоды на неделю с 27 мая по 2 июня в Одессе, 29 мая во второй половине дня и вечером ожидается мелкий дождь. Максимальная температура воздуха составит +22 градуса.
30 мая утро будет ясным, однако после обеда облачность усилится и продержится до конца дня. При этом осадки синоптики не прогнозируют. Воздух прогреется до +23 градусов.
31 мая после обеда и вечером над городом будет преобладать ясная погода. Температура днем достигнет 23 градусов.
Первый день лета начнется пасмурным утром. Возможен небольшой дождь, после чего существенных осадков не ожидается. Дневная температура составит около 22 градусов.
2 июня небо будет оставаться ясным на протяжении всех суток, а дождей не ожидается. Температура днем составит +22 градуса.
Итак, прогноз на неделю с 27 мая по 2 июня в Одессе указывает на то, что начало календарного лета встретит город теплой и комфортной погодой с температурой до +22 градусов и минимальной вероятностью осадков.
