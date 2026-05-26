Прогноз на неделю с 27 мая по 2 июня в Одессе свидетельствует о преимущественно теплой погоде и кратковременных осадках в отдельные дни.

Прогноз погоды на неделю с 27 мая по 2 июня в Одессе позволит местным жителям подготовиться к капризам природы, сообщает Politeka.

27 мая после обеда на небе появятся тучи, а вечером синоптики прогнозируют сильный дождь с грозой. Температура воздуха днем ​​будет достигать +26 градусов.

28 мая небо будет ясным с утра до вечера, а осадки не прогнозируются. Дневная температура составит около 22 градусов.

Об этом на своем официальном сайте проинформировал Украинский гидрометеорологический центр.

Как говорит прогноз погоды на неделю с 27 мая по 2 июня в Одессе, 29 мая во второй половине дня и вечером ожидается мелкий дождь. Максимальная температура воздуха составит +22 градуса.

30 мая утро будет ясным, однако после обеда облачность усилится и продержится до конца дня. При этом осадки синоптики не прогнозируют. Воздух прогреется до +23 градусов.

31 мая после обеда и вечером над городом будет преобладать ясная погода. Температура днем ​​достигнет 23 градусов.

Первый день лета начнется пасмурным утром. Возможен небольшой дождь, после чего существенных осадков не ожидается. Дневная температура составит около 22 градусов.

2 июня небо будет оставаться ясным на протяжении всех суток, а дождей не ожидается. Температура днем ​​составит +22 градуса.

Итак, прогноз на неделю с 27 мая по 2 июня в Одессе указывает на то, что начало календарного лета встретит город теплой и комфортной погодой с температурой до +22 градусов и минимальной вероятностью осадков.

