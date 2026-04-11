Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области связано с необходимостью модернизации сетей и стабильной работы инфраструктуры.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области объявили в Килийской общине из-за необходимости стабилизировать работу систем водоснабжения и водоотведения, передает Politeka.

Решение касается города и нескольких окрестных сел. Коммунальное предприятие "Свет" объясняет пересмотр расчетов ростом затрат на энергоносители и закупку ресурса для очистки.

Стоимость электроэнергии с начала года поднялась с 13,50 до 16,32 грн за кВтч. Также с 1 апреля повысилась закупочная цена кубометра водного ресурса – с 35 до 40 грн.

Обновленные расценки в Килии теперь составляют: подача воды – 63,41 грн за м³ вместо 58,72 грн, отвод стоков – 57,65 грн вместо 55,43 грн. В селах поблизости, в том числе Лески, домохозяйства будут платить 225,44 грн вместо 211,65.

В Шевченково установлено 60,30 грн за м³ поставки, в Васильевке — 53,80 грн за услугу канализации. Фурмановка получила коррекцию до 54,20 грн. за водоснабжение и 51,35 грн. за очистку стоков. Новоселовка - 57,10 и 54,00 грн соответственно.

Представители общества подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области связано с необходимостью модернизации сетей и поддержания стабильной работы инфраструктуры.

Местным жителям советуют устанавливать учетные приборы, контролировать потребление ресурсов и заранее планировать расходы во избежание финансовой нагрузки.

Ожидается, что новые расчеты позволят удержать бесперебойную работу систем и обеспечить качество обслуживания без дополнительных сбоев.

