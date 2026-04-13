Фахівці обленерго попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Волинській області на 14 та 15 квітня 2026 року.

Мова йде про локальні обмеження, повʼязані з проведенням планових робіт в енергосистемі, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні.

Зокрема, за даними обленерго, протягом наступних днів планові знеструмлення відбуватимуться в межах Турійської селищної територіальної громади в Волинській області. У вівторок, 14 квітня, обмеження електропостачання діятимуть із 11 до 17 години в селищі Турійськ для будинків на вул. Козацька, Миру, Луцька, Квітнева, Клавдії Ткачук, Осіння, Злагоди, Джерельна, Озерна, Володимирська та Юрія Троця.

У середу, 15 числа, без електроенергії частково залишаться мешканці таких населених пунктів: Турійськ, Турія, Туропин, Мокрець, Блаженик, Бобли, Соловичі, Ставок, Тагачин, Дольськ, Кульчин, Задиби, Растів, Ревушки, Селець, Радовичі, Волиця, Гаруша, Дуліби, Клюськ, Обенижі, Оса, Кустичі, Мировичі (повний список вулиць, яких торкунться обмеження шукайте на офіційному сайті громади), пише Politeka.

Крім того, протягом двох днів, 14 і 15 квітня 2026 року, графіки відключення світла застосовуватимуть на території Поворської сільської громади Волинської області. З 9:00 до 17:00 там відбуватимуться знеструмлення в селі Світле (вулиці Партизанська, Козацька, Миру, Підгірна, Центральна, Журавлина).

