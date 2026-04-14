Графики отключения света будут продолжаться в Днепропетровской области из-за плановых работ энергетиков, которые будут проводить 15 апреля, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Дніпровські електромережі».
Графики отключения света в Днепропетровской области на 15 апреля продлятся только в отдельных населенных пунктах.
В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «Дніпровські електромережі» будет проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах:
09:00 до 18:00 с. Гнативка на улице:
- Центральна 1; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 21; 22; 23; 3; 4; 5; 6; 7; 9/А
08:00 до 19:00 с. Вильне на улице:
- Сонячна 10; 15; 18/А; 19; 2; 20; 22; 24; 26; 4; 59.
Сообщается о плановых работах в городе Крывый Риг, которые будут запланированы на 15.04.2026 года. Они продлятся с 07:30 до 18:00 по адресам:
- Левыцького: 58-70 (парные);
- Мырослава Андрущука: 1-17, 20-23;
- Олега Рычкова: 2-6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 24.
В связи с выполнением плановых работ будет отключение электроэнергии в селе Апостолове по адресам:
- ул. Херсонська: 1, 1К
Также на 15 апреля с 07:30 до 18:00 часов в городе Жвти Воды будет отсутствовать свет по следующим адресам:
- Заводська: 1/3, 1/9;
- Львивська: 194-220 (парные).
Кроме этого в городе Жовти Воды с 09:00 до 18:00 часа будут продолжаться дополнительные отключения по адресам:
- Авангардна: 119, 119А;
- Героив Чорнобыля: 18, 20, 22, 22А, 28-36;
- Пожежна: 7.
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит 1500 гривен.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какие проблемы появились на рынке.
Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как выросли цены на базовые товары в апреле.