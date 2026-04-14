Графики отключения света в Днепропетровской области на 15 апреля продлятся только в отдельных населенных пунктах.

Графики отключения света будут продолжаться в Днепропетровской области из-за плановых работ энергетиков, которые будут проводить 15 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Дніпровські електромережі».

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «Дніпровські електромережі» будет проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах:

09:00 до 18:00 с. Гнативка на улице:

Центральна 1; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 21; 22; 23; 3; 4; 5; 6; 7; 9/А

08:00 до 19:00 с. Вильне на улице:

Сонячна 10; 15; 18/А; 19; 2; 20; 22; 24; 26; 4; 59.

Сообщается о плановых работах в городе Крывый Риг, которые будут запланированы на 15.04.2026 года. Они продлятся с 07:30 до 18:00 по адресам:

Левыцького: 58-70 (парные);

Мырослава Андрущука: 1-17, 20-23;

Олега Рычкова: 2-6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 24.

В связи с выполнением плановых работ будет отключение электроэнергии в селе Апостолове по адресам:

ул. Херсонська: 1, 1К

Также на 15 апреля с 07:30 до 18:00 часов в городе Жвти Воды будет отсутствовать свет по следующим адресам:

Заводська: 1/3, 1/9;

Львивська: 194-220 (парные).

Кроме этого в городе Жовти Воды с 09:00 до 18:00 часа будут продолжаться дополнительные отключения по адресам:

Авангардна: 119, 119А;

Героив Чорнобыля: 18, 20, 22, 22А, 28-36;

Пожежна: 7.

