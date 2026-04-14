Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 15 квітня триватимуть лише в окремих населених пунктах.

Графіки відключення світла будуть тривати у Дніпропетровській області через планові роботи енергетиків, які проводитимуть 15 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в таких населених пунктах:

09:00 до 18:00 години с. Гнатівка на вулиці:

Центральна 1; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 21; 22; 23; 3; 4; 5; 6; 7; 9/А

08:00 до 19:00 години с. Вільне на вулиці:

Сонячна 10; 15; 18/А; 19; 2; 20; 22; 24; 26; 4; 59.

Повідомляється про планові роботи у місті Кривий Ріг, що будуть заплановані на 15.04.2026 року. Вони триватимуть з 07:30 до 18:00 за адресами:

Левицького: 58-70 (парні);

Мирослава Андрущука: 1-17, 20-23;

Олега Ричкова: 2-6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 24.

У зв’язку з виконанням планових робіт буде відключення електроенергії в селі Апостолове за адресами:

вул. Херсонська: 1, 1К

Також на 15 квітня з 07:30 до 18:00 години в місті Жовті Води буде відсутнє світло за такими адресами:

Заводська: 1/3, 1/9;

Львівська: 194-220 (парні).

Крім цього в місті Жовті Води з 09:00 до 18:00 години триватимуть додаткові вимкнення за адресами:

Авангардна: 119, 119А;

Героїв Чорнобиля: 18, 20, 22, 22А, 28-36;

Пожежна: 7.

