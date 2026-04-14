График отключения воды до 17 апреля в Днепре касается жителей Соборного и Новокодацкого районов, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте КП «Днепропроводоканал» ДМР, специализированная бригада уже приступила к работе по прекращению водоотвода должникам.

График отключения воды до 17 апреля в Днепре касается абонентов, не уплативших за услуги значительных сумм, а общий долг перед предприятием составляет 6 846 559,19 грн.

Работы продлятся в период с 6 по 17 апреля 2026 года. Водоканал применяет такие меры в соответствии с действующим законодательством, позволяющим ограничивать предоставление коммунальных услуг в случае накопления задолженности.

Больше ограничений приходится на Соборный район, в частности на улицу Мандрыковская, где прекращения поставок коснутся сразу ряда домов.

Среди них дом. 127 с долгом 16 408,53 грн, дом. 220 с суммой 158 346,13 грн, дом. 222 с задолженностью 137 757,35 грн, а также дом. 143, где долг составляет 414 628,26 грн.

Значительные суммы накоплены и в домах 173, 171 и 169. Отдельные объекты на улице Набережная Победы также попали под ограничения, в частности, дома 44 С, 44 Т, 44 У, 44 Ф и другие, где долги колеблются от нескольких тысяч до более 50 тысяч гривен.

В Новокодакском районе перечень должников также значителен. Ограничения вводятся на Новокодацкой площади в домах 1, 2 и 3, а также на проспекте Ивана Мазепы, где задолженность отдельных домов превышает 400 тысяч гривен.

Существенные суммы накоплены у жителей улицы Большая Деевская, дом. 32, где долг составляет 508 206,32 грн, а также на улице Даниила Галицкого, дом. 12, где зафиксировано 616 671,97 грн.

В предприятии отмечают, что график отключения воды до 17 апреля в Днепре сформирован в соответствии с Постановлением КМУ № 1405 от 29.12.2023 г.

Жителям, имеющим задолженность, рекомендуют как можно быстрее урегулировать вопросы оплаты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит 1500 гривен.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какие проблемы появились на рынке.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как выросли цены на базовые товары в апреле.