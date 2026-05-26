Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе выдаются в пределах установленного лимита.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе обеспечивает Гуманитарный волонтерский центр «Гостиная хата», регулярно организующий выдачу продовольственной поддержки для уязвимых категорий населения.

В фонде отмечают, что помощь оказывается периодически и зависит от наличия ресурсов. Отдельные акции проводятся в даты, когда центр формирует очередные партии продуктов для жителей.

Одна из последних масштабных выдач состоялась 20 апреля 2026 в 12:00. Тогда внутренне перемещенным лицам раздавали готовые пищевые наборы, в частности, продукцию быстрого потребления.

Информацию об этом предоставляет сам благотворительный фонд .

Получить помощь могли все переселенцы, вне зависимости от предыдущих обращений. Объем выдачи определялся количеством членов семьи.

Отдельно волонтеры напоминают правила работы центра, действующие с февраля 2025 года. Они регулируют очередность и частоту получения гуманитарной поддержки.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе выдаются в пределах установленного лимита - до 50 наборов ежедневно.

Приоритет в очереди имеют новоприбывшие переселенцы, зарегистрировавшие справку ВПЛ недавно. Для этой категории предусмотрено получение пособия раз в месяц в течение первых трех месяцев пребывания.

Остальные получатели могут обращаться за наборами раз в два месяца. К ним относятся многодетные семьи, матери-одиночки, беременные женщины, а также люди с инвалидностью первой и второй группы.

Для пожилых граждан помощь предусмотрена для лиц от 70 лет, проживающих самостоятельно, или для домохозяйств, где проживают двое пенсионеров соответствующего возраста.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: какая информация была предоставлена.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: кто может получить 1000 гривен.

Как сообщала Politeka, Шанс для пенсионеров в Одессе: какая гуманитарная помощь доступна пожилым украинцам и не только.