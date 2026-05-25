Дефицит продуктов в Запорожье может проявиться из-за сокращения объема сырого сырья, однако критического исчезновения готовых позиций с полок не ожидается.

В дефиците продуктов в Запорожье проявляется в усилении риска для молочного сегмента, где одновременно фиксируется давление на производство и постепенное повышение стоимости, передает Politeka.

Профессиональные объединения производителей сообщают: главными факторами перемен стали военные действия и удорожание горючего. Дополнительное влияние оказывает ситуация на глобальных энергетических рынках, которая повышает затраты на логистику и содержание агропроизводства.

Из-за роста себестоимости кормовой базы фермерские хозяйства вынуждены пересматривать объемы содержания скота. Одновременно закупочные расценки на сырье остаются нестабильными, что уменьшает мотивацию к расширению производства.

Эксперты отрасли прогнозируют, что резких скачков в короткой перспективе не будет. В то же время осенью возможна корректировка стоимости молочного ассортимента в пределах 15–25% в зависимости от категории товаров и региона сбыта.

Дефицит продуктов в Запорожье может проявиться из-за сокращения объема сырого сырья, однако критического исчезновения готовых позиций с полок не ожидается. Часть производимого ресурса обычно направляется на внешние рынки, поэтому при уменьшении выпуска экспортные поставки сокращаются, а внутреннее обеспечение остается относительно стабильным.

Кроме того, в Запорожье подорожали продукты.

В категории макаронных изделий вермишель длинная сейчас стоит 38,60 грн за килограмм, в то время как месяц назад средний уровень составил 33,14 грн. В динамике продукт практически без понижения закрепился на новом уровне после резкого подъема в начале мая.

Молочный сегмент также показывает рост. Молоко «Яготинское» 2,6% (900 мл) имеет среднюю цену 61,05 грн, в то время как в апреле показатель составил 54,23 грн. В магазинах цена колеблется от 57,90 до 68 грн.

Источник: fakty

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: как можно найти дом.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожской области: кто может получить дополнительные финансы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Запорожье: цены заметно изменились.