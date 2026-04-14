Графік відключення води до 17 квітня у Дніпрі передбачає обмеження послуг для мешканців багатоквартирних будинків.

Графік відключення води до 17 квітня у Дніпрі стосується мешканців Соборного та Новокодацького районів, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті КП «Дніпроводоканал» ДМР, спеціалізована бригада уже розпочала роботи з припинення водовідведення боржникам.

Графік відключення води до 17 квітня у Дніпрі стосується абонентів, які не сплатили за послуги значні суми, а загальний борг перед підприємством становить 6 846 559,19 грн.

Роботи триватимуть у період з 6 по 17 квітня 2026 року. Водоканал застосовує такі заходи відповідно до чинного законодавства, яке дозволяє обмежувати надання комунальних послуг у разі накопичення заборгованості.

Найбільше обмежень припадає на Соборний район, зокрема на вулицю Мандриківська, де припинення постачання торкнуться одразу низки будинків.

Серед них буд. 127 із боргом 16 408,53 грн, буд. 220 із сумою 158 346,13 грн, буд. 222 із заборгованістю 137 757,35 грн, а також буд. 143, де борг сягає 414 628,26 грн.

Значні суми накопичені й у будинках 173, 171 та 169. Окремі об’єкти на вулиці Набережна Перемоги також потрапили під обмеження, зокрема будинки 44 С, 44 Т, 44 У, 44 Ф та інші, де борги коливаються від кількох тисяч до понад 50 тисяч гривень.

У Новокодацькому районі перелік боржників також значний. Обмеження запроваджуються на площі Новокодацька у будинках 1, 2 та 3, а також на проспекті Івана Мазепи, де заборгованість окремих будинків перевищує 400 тисяч гривень.

Суттєві суми накопичені у мешканців вулиці Велика Діївська, буд. 32, де борг становить 508 206,32 грн, а також на вулиці Данила Галицького, буд. 12, де зафіксовано 616 671,97 грн.

У підприємстві наголошують, що графік відключення води до 17 квітня у Дніпрі сформовано відповідно до Постанови КМУ № 1405 від 29.12.2023 р.

Мешканцям, які мають заборгованість, рекомендують якнайшвидше врегулювати питання оплати.

