Новый график движения транспорта в Днепре введен для троллейбусов, трамваев и автобусов, курсирующих по городу, сообщает Politeka.

Новый график транспорта в Днепре предполагает, что в связи с обновлением инфраструктуры движение трамвая №16 с 25 мая пришлось временно приостановить.

Автобусные маршруты №18, №55 и №151А теперь осуществляют объезд участка через улицу Краснопольскую. Изменения затронули и конечные пункты некоторых популярных рейсов.

Конечную остановку автобуса №85 временно перенесли в здание по адресу улица Черных Запорожцев, 2А, расположенная рядом с отделением Новая почта.

Автобус №136А на период проведения работ также будет высаживать пассажиров на новом месте, его конечную остановку переместили с улицы Инженерной по проспекту Богдана Хмельницкого, дом 123.

Ремонты вынудили поменять схемы курсирования и для электротранспорта.

Троллейбусные маршруты №2 и №12 теперь объединены в один временный маршрут жилой массив Парус - жилой массив Победа (переулок Добровольцев).

Новый график движения транспорта в Днепре задел и троллейбусные маршруты №7, №14, №17, №20 и автобусный маршрут №38.

Они были сокращены до улицы Князя Владимира Великого, а их конечной остановкой стал Мост-Сити центр. Конечные остановки автобусов №23, №57А и №88 временно перенесены на Успенскую площадь.

Пассажирам автобуса №120 следует знать, что его конечная остановка перемещена на улицу Владимира Мономаха рядом с конечной остановкой автобуса №121.

Все введенные изменения в городе временные, они направлены на обеспечение безопасности пассажиров при выполнении необходимых работ на дорогах.

Источник: dmkd.dp.ua

