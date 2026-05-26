Ограничения движения транспорта в Черновцах будут действовать на трех участках дорожной сети из-за необходимости ремонта канализационного трубопровода и строительства водопроводной камеры, сообщает Politeka.
В городском совете Черновцов призвали водителей заранее планировать поездки по городу и искать альтернативные маршруты объезда.
Временные ограничения движения транспорта в Черновцах внедряются поэтапно с мая по конец июня.
Первые кратковременные изменения уже произошли в мае по улице Главной. Участок от улицы Митрополита Евгения Гакмана до улицы Героев Майдана закрывали для автомобилей 21 мая в 20:00.
Проезд там возобновили в 6:00 утра 22 мая после завершения ремонта канализационного трубопровода в районе домов №75-77.
Следующее полное перекрытие пришлось на 25 мая. С 9:00 до 21:00 водители не могли проехать через перекресток улицы Владимира Великого и переулка Шпитального.
Там коммунальщики также производили ремонтные работы на аварийном участке канализационного трубопровода.
Самые продолжительные неудобства ожидают черновчан в начале лета. Ограничения движения транспорта в Черновцах коснутся улицы Михаила Драгоманова, где проезд будет закрыт на целый месяц.
Движение транспорта в районе дома №7 полностью остановят на период с 1 по 30 июня. Главной причиной перекрытия этого участка стало строительство новой водопроводной камеры.
В горсовете отмечают, что после завершения основных подземных работ подрядчики должны привести в порядок территорию.
Провести благоустройство, полностью восстановить поврежденное дорожное покрытие и верхний слой тротуаров на месте раскопок обязаны до 4 июля.
Источник: Черновицкий городской совет
