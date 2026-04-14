Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется в виде услуг по уходу на дому и выдаче базовых вещей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется украинцам только в некоторых населенных пунктах региона, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении благотворительной организации Каритас.

В рамках этой деятельности специалисты обеспечивают помощь жителям как в самом Днепре, так и в близлежащих населенных пунктах, в частности, в Краснополье, Старых Кодаках, Любимовке, Таромском и Подгородном.

Поддержка предоставляется людям, проживающим в собственных домах, а также находящимся в более сложных условиях — в модульных городках, коллективных центрах или общежитиях, включая учреждения типа УТОС.

Основная цель услуги – облегчить повседневную жизнь людей, которые не могут полностью позаботиться о себе самостоятельно. В рамках программы специалисты помогают подопечным с базовыми бытовыми потребностями, в частности, с самообслуживанием, приготовлением пищи, уборкой жилья и закупкой необходимых продуктов и товаров первой необходимости. Такой подход позволяет людям дольше оставаться в привычной среде и сохранять чувство стабильности.

Отдельное внимание уделяется поддержке гигиены. Благодаря работе прачечной, оборудованной современной техникой, подопечные могут постирать и высушить вещи, получая чистое белье без дополнительных затруднений. Это особенно важно для пожилых людей и лиц с ограниченной подвижностью.

Не менее важным направлением является контроль состояния здоровья. Работники регулярно наблюдают за самочувствием подопечных, помогают своевременно реагировать на изменения и при необходимости способствуют обращению в медицинские учреждения. Они также оказывают информационную поддержку, помогают собрать необходимые документы и ориентируют в вопросах получения социальных услуг.

В рамках социального сопровождения специалисты сопровождают подопечных в государственные учреждения, в частности в органы социальной защиты или банковские учреждения, такие как Ощадбанк, для прохождения идентификации и оформления выплат, включая пенсии для внутренне перемещенных лиц.

Важной составляющей помощи есть обеспечение специализированными средствами. Подопечные могут временно получить необходимое реабилитационное оборудование — ходунки, костыли, кресла-туалеты, противопролежневые матрасы и другие средства, которые значительно облегчают повседневную жизнь и способствуют восстановлению.

Кроме того, в рамках программы оказывается гуманитарная помощь, включающая в себя базовые вещи первой необходимости, а также психологическую поддержку. Специалисты помогают людям справиться со стрессом, тревожностью и последствиями пережитых событий, что особенно актуально для тех, кто понес потери или был вынужден покинуть свой дом.

