Подорожание продуктов в Запорожье наиболее ощутимо именно в категории молочной продукции.

Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется в нескольких ключевых сегментах корзины, передает Politeka.

Обновленные рыночные данные за конец мая 2026 показывают неравномерную динамику: часть товаров демонстрирует стабильный рост, другие — кратковременные колебания с разницей между сетями.

Молочная группа

Молоко "Яготинское" 2,6% (900 мл) в среднем стоит 61,05 грн. В торговых сетях цена варьируется от 57,90 до 68,00 грн.

По сравнению с предыдущим месяцем средний уровень вырос примерно на 9,11 грн, что является заметным изменением ежедневного потребительского товара.

В рамках общей картины подорожания продуктов в Запорожье наиболее ощутимо именно в категории молочной продукции, которая реагирует на издержки производства и логистику.

Мясные изделия

Колбаса вареная «Алан Врачебная» (1 кг) стоит в среднем 500,71 грн. В разных магазинах цены колеблются от примерно 478,40 до 547,00 грн.

За месяц средний показатель вырос на 7,88 грн. Это постепенная, но стабильная динамика, влияющая на общую корзину потребителя.

Крупы

Гречиха (1 кг) в среднем стоит 76,10 грн. В торговых сетях стоимость меняется в диапазоне от 62,90 до 96,50 грн.

В сравнении с апрелем средняя цена поднялась примерно на 1,05 грн, что свидетельствует об относительно спокойном движении рынка в этом сегменте.

Общая картина

Аналитика показывает разный темп изменений: молочные и мясные продукты дорожают быстрее, в то время как бакалея демонстрирует минимальные колебания.

Эксперты связывают такую ​​динамику с разницей в производственных затратах, сезонностью и условиями снабжения, что формирует неравномерный ценовой фон в регионе.

Источник: Минфин

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье: что изменилось в выплатах.

Также Politeka сообщала, Появилась жизненно важная гуманитарная помощь: какую поддержку обещают пенсионерам в Запорожской области

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Запорожье: какие проблемы возникли перед жителями.