Подорожание муки в Днепропетровской области наиболее заметно в больших фасовках, где изменения формируются быстрее из-за объемов закупок.

Подорожание муки в Днепропетровской области фиксируется в сегменте базовых продуктов питания, где в течение марта-апреля 2026 года наблюдается постепенный рост стоимости пшеничной муки разной фасовки, передает Politeka.

Рынок демонстрирует умеренную, но стабильную восходящую динамику. Основные колебания происходят в пределах нескольких гривен, без резких ценовых скачков, что свидетельствует об относительной стабильности поставок, но с повышенной нагрузкой на себестоимость производства.

Позиция «Хуторок» (1 кг) стоит в среднем 35,88 грн. В торговых сетях цены варьируются от 33,26 до 38,50 грн. По сравнению с мартом средний показатель вырос на 0,73 грн. Это небольшое повышение, однако оно продолжает общую тенденцию постепенного удорожания базовой бакалеи.

Само подорожание муки в Днепропетровской области наиболее заметно в больших фасовках, где изменения формируются скорее из-за объемов закупок, логистических затрат и спроса со стороны домохозяйств и малого производства.

Для упаковки 2 кг средняя цена 68,62 грн. В марте она была на уровне 66,91 грн., что означает прирост на 1,52 грн. В розничных сетях Novus и Megamarket стоимость колеблется от 63,23 до 74,00 грн, что также отражает разницу между ценовыми политиками ритейлеров.

В дневной динамике видно постепенное закрепление новейших ценовых уровней без резких колебаний. Рост происходил волнообразно, с плавным переходом к высшим значениям в апреле, что типично для рынка базовых продуктов в периоды корректировки закупочных цен.

Аналитики рынка отмечают, что на стоимость муки оказывают влияние сразу несколько факторов: сезонные расходы агропроизводителей, энергетическая составляющая, а также логистика, которая остается чувствительной к общей экономической ситуации.

