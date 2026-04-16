Подорожчання борошна у Дніпропетровській області фіксується у сегменті базових продуктів харчування, де протягом березня–квітня 2026 року спостерігається поступове зростання вартості пшеничного борошна різного фасування, передає Politeka.

Ринок демонструє помірну, але стабільну висхідну динаміку. Основні коливання відбуваються в межах кількох гривень, без різких цінових стрибків, що свідчить про відносну стабільність постачання, але з підвищеним навантаженням на собівартість виробництва.

Позиція «Хуторок» (1 кг) наразі коштує в середньому 35,88 грн. У торгових мережах ціни варіюються від 33,26 до 38,50 грн. Порівняно з березнем середній показник зріс на 0,73 грн. Це невелике підвищення, однак воно продовжує загальну тенденцію поступового подорожчання базової бакалії.

Саме подорожчання борошна у Дніпропетровській області найбільш помітне у більших фасуваннях, де зміни формуються швидше через обсяги закупівель, логістичні витрати та попит з боку домогосподарств і малого виробництва.

Для упаковки 2 кг середня ціна становить 68,62 грн. У березні вона була на рівні 66,91 грн, що означає приріст на 1,52 грн. У роздрібних мережах Novus і Megamarket вартість коливається в межах 63,23–74,00 грн, що також відображає різницю між ціновими політиками ритейлерів.

У денній динаміці видно поступове закріплення нових цінових рівнів без різких коливань. Зростання відбувалося хвилеподібно, із плавним переходом до вищих значень у квітні, що є типовим для ринку базових продуктів у періоди коригування закупівельних цін.

Аналітики ринку відзначають, що на вартість борошна впливають одразу кілька факторів: сезонні витрати агровиробників, енергетична складова, а також логістика, яка залишається чутливою до загальної економічної ситуації.

