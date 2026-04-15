Графики отключения света в Днепропетровской области на 16 апреля вводятся в связи с ремонтными и профилактическими работами, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Дніпровські електромережі».

Графики отключения света в Днепропетровской области на 16 апреля будут действовать только в отдельных населённых пунктах региона. Ограничения носят временный характер и связаны с проведением профилактических работ на электросетях.

Как отмечают энергетики, целью работ является повышение надежности электроснабжения и предотвращение возможных аварийных ситуаций. В связи с этим «Днепровские электросети» будут выполнять техническое обслуживание в пределах Губинисской территориальной громады. Из-за чего исчезнет электричество с 09:00–17:00 в таких населенных пунктах:

с. Евецько-Мыколаивка улицы:

  • Гагарина - 2;
  • Центральна - 1, 3-9, 10-21, 23, 25, 33, 35, 37, 20/А

с. Новостепанивка улицы:

  • Вышнева — 2–6, 11, 12, 14–15, 17–18, 20–23, 4А;
  • Центральна - 26

с. Гнативка улица:

  • Центральна - 21, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 51/А.

Сообщается также о плановых работах в городе Жовти Воды. Электричество из-за этого исчезнет с 07:30 до 19:00 часов по адресам:

  • бульвар Свободы: 4;
  • Кодацька: 2, 7;
  • Пожежна: 1, 3-5, 7, 8, 8Г;
  • Шахтарськои Славы: 1Г.

В селе Широке 16 апреля временно выключат электроэнергию с 08:00 до 18:00 в связи с проведением технических работ на сетях. Без света останутся жители ряда улиц и переулков, в частности:

  • Верхня Набережна (д. 30),
  • Зарична (2, 4),
  • Молдавська (1-3, 5, 9, 15, 45),
  • Степова (2А, 14, 25, 25А, 27/1, 29, 31–35, 37–43 нечетные, 44, 45–51 нечетные, 52, 53–65 нечетные, 66, 67–73 нечетные, 74, 87),
  • Широкивська (1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7А, 8, 9А, 10–21, 23, 24А, 25, 27–29, 54),
  • переулок Степовый (1, 3, 3А, 4–6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 11, 14–16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20–30 парные, 33, 37, 68, 70, 70)

