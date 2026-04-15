Графики отключения света в Днепропетровской области на 16 апреля будут действовать только в отдельных населённых пунктах региона.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Дніпровські електромережі».

Ограничения носят временный характер и связаны с проведением профилактических работ на электросетях.

Как отмечают энергетики, целью работ является повышение надежности электроснабжения и предотвращение возможных аварийных ситуаций. В связи с этим «Днепровские электросети» будут выполнять техническое обслуживание в пределах Губинисской территориальной громады. Из-за чего исчезнет электричество с 09:00–17:00 в таких населенных пунктах:

с. Евецько-Мыколаивка улицы:

Гагарина - 2;

Центральна - 1, 3-9, 10-21, 23, 25, 33, 35, 37, 20/А

с. Новостепанивка улицы:

Вышнева — 2–6, 11, 12, 14–15, 17–18, 20–23, 4А;

Центральна - 26

с. Гнативка улица:

Центральна - 21, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 51/А.

Сообщается также о плановых работах в городе Жовти Воды. Электричество из-за этого исчезнет с 07:30 до 19:00 часов по адресам:

бульвар Свободы: 4;

Кодацька: 2, 7;

Пожежна: 1, 3-5, 7, 8, 8Г;

Шахтарськои Славы: 1Г.

В селе Широке 16 апреля временно выключат электроэнергию с 08:00 до 18:00 в связи с проведением технических работ на сетях. Без света останутся жители ряда улиц и переулков, в частности:

Верхня Набережна (д. 30),

Зарична (2, 4),

Молдавська (1-3, 5, 9, 15, 45),

Степова (2А, 14, 25, 25А, 27/1, 29, 31–35, 37–43 нечетные, 44, 45–51 нечетные, 52, 53–65 нечетные, 66, 67–73 нечетные, 74, 87),

Широкивська (1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7А, 8, 9А, 10–21, 23, 24А, 25, 27–29, 54),

переулок Степовый (1, 3, 3А, 4–6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 11, 14–16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20–30 парные, 33, 37, 68, 70, 70)

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит 1500 гривен.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какие проблемы появились на рынке.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как выросли цены на базовые товары в апреле.