Графики отключения света в Днепропетровской области на 16 апреля вводятся в связи с ремонтными и профилактическими работами, пишет Politeka.net.
Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Дніпровські електромережі».
Графики отключения света в Днепропетровской области на 16 апреля будут действовать только в отдельных населённых пунктах региона. Ограничения носят временный характер и связаны с проведением профилактических работ на электросетях.
Как отмечают энергетики, целью работ является повышение надежности электроснабжения и предотвращение возможных аварийных ситуаций. В связи с этим «Днепровские электросети» будут выполнять техническое обслуживание в пределах Губинисской территориальной громады. Из-за чего исчезнет электричество с 09:00–17:00 в таких населенных пунктах:
с. Евецько-Мыколаивка улицы:
- Гагарина - 2;
- Центральна - 1, 3-9, 10-21, 23, 25, 33, 35, 37, 20/А
с. Новостепанивка улицы:
- Вышнева — 2–6, 11, 12, 14–15, 17–18, 20–23, 4А;
- Центральна - 26
с. Гнативка улица:
- Центральна - 21, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 51/А.
Сообщается также о плановых работах в городе Жовти Воды. Электричество из-за этого исчезнет с 07:30 до 19:00 часов по адресам:
- бульвар Свободы: 4;
- Кодацька: 2, 7;
- Пожежна: 1, 3-5, 7, 8, 8Г;
- Шахтарськои Славы: 1Г.
В селе Широке 16 апреля временно выключат электроэнергию с 08:00 до 18:00 в связи с проведением технических работ на сетях. Без света останутся жители ряда улиц и переулков, в частности:
- Верхня Набережна (д. 30),
- Зарична (2, 4),
- Молдавська (1-3, 5, 9, 15, 45),
- Степова (2А, 14, 25, 25А, 27/1, 29, 31–35, 37–43 нечетные, 44, 45–51 нечетные, 52, 53–65 нечетные, 66, 67–73 нечетные, 74, 87),
- Широкивська (1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7А, 8, 9А, 10–21, 23, 24А, 25, 27–29, 54),
- переулок Степовый (1, 3, 3А, 4–6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 11, 14–16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20–30 парные, 33, 37, 68, 70, 70)
Последние новости Украины:
