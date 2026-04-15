Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 16 квітня вводять у зв'язку з ремонтними та профілактичними роботами, пише Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 16 квітня діятимуть лише в окремих населених пунктах регіону. Обмеження носять тимчасовий характер і пов’язані з проведенням профілактичних робіт на електромережах.

Як зазначають енергетики, метою робіт є підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям. У зв’язку з цим «Дніпровські електромережі» виконуватимуть технічне обслуговування в межах Губиниської територіальної громади. Через що зникне електрика з 09:00–17:00 години в таких населених пунктах:

с. Євецько-Миколаївка вулиці:

Гагаріна — 2;

Центральна — 1, 3–9, 10–21, 23, 25, 33, 35, 37, 20/А

с. Новостепанівка вулиці:

Вишнева — 2–6, 11, 12, 14–15, 17–18, 20–23, 4А;

Центральна — 26

с. Гнатівка вулиця:

Центральна — 21, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 51/А.

Повідомляється також про планові роботи в місті Жовті Води. Електрика через це зникне з 07:30 до 19:00 години за адресами:

бульвар Свободи: 4;

Кодацька: 2, 7;

Пожежна: 1, 3-5, 7, 8, 8Г;

Шахтарської Слави: 1Г.

У селі Широке 16 квітня тимчасово вимкнуть електроенергію з 08:00 до 18:00 години у зв’язку з проведенням технічних робіт на мережах. Без світла залишаться мешканці низки вулиць та провулків, зокрема:

Верхня Набережна (буд. 30),

Зарічна (2, 4),

Молдавська (1–3, 5, 9, 15, 45),

Степова (2А, 14, 25, 25А, 27/1, 29, 31–35, 37–43 непарні, 44, 45–51 непарні, 52, 53–65 непарні, 66, 67–73 непарні, 74, 87),

Широківська (1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7А, 8, 9А, 10–21, 23, 24А, 25, 27–29, 54),

провулок Степовий (1, 3, 3А, 4–6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 11, 14–16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20–30 парні, 33, 37, 68, 70, 70А, 76).

