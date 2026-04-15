Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 16 квітня вводять у зв'язку з ремонтними та профілактичними роботами, пише Politeka.net.
Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».
Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 16 квітня діятимуть лише в окремих населених пунктах регіону. Обмеження носять тимчасовий характер і пов’язані з проведенням профілактичних робіт на електромережах.
Як зазначають енергетики, метою робіт є підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям. У зв’язку з цим «Дніпровські електромережі» виконуватимуть технічне обслуговування в межах Губиниської територіальної громади. Через що зникне електрика з 09:00–17:00 години в таких населених пунктах:
с. Євецько-Миколаївка вулиці:
- Гагаріна — 2;
- Центральна — 1, 3–9, 10–21, 23, 25, 33, 35, 37, 20/А
с. Новостепанівка вулиці:
- Вишнева — 2–6, 11, 12, 14–15, 17–18, 20–23, 4А;
- Центральна — 26
с. Гнатівка вулиця:
- Центральна — 21, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 51/А.
Повідомляється також про планові роботи в місті Жовті Води. Електрика через це зникне з 07:30 до 19:00 години за адресами:
- бульвар Свободи: 4;
- Кодацька: 2, 7;
- Пожежна: 1, 3-5, 7, 8, 8Г;
- Шахтарської Слави: 1Г.
У селі Широке 16 квітня тимчасово вимкнуть електроенергію з 08:00 до 18:00 години у зв’язку з проведенням технічних робіт на мережах. Без світла залишаться мешканці низки вулиць та провулків, зокрема:
- Верхня Набережна (буд. 30),
- Зарічна (2, 4),
- Молдавська (1–3, 5, 9, 15, 45),
- Степова (2А, 14, 25, 25А, 27/1, 29, 31–35, 37–43 непарні, 44, 45–51 непарні, 52, 53–65 непарні, 66, 67–73 непарні, 74, 87),
- Широківська (1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7А, 8, 9А, 10–21, 23, 24А, 25, 27–29, 54),
- провулок Степовий (1, 3, 3А, 4–6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 11, 14–16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20–30 парні, 33, 37, 68, 70, 70А, 76).
