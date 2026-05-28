Дефицит овощей в Одесской области рассматривается как один из факторов, влияющих на региональную ценовую динамику.

На украинском рынке фиксируется рост стоимости моркови и общее давление на овощной сегмент, частично отражающий дефицит овощей в Одесской области , передает Politeka.

По данным аналитиков, удорожание связано с уменьшением запасов прошлогоднего урожая и повышенной активностью оптовых закупок. Фермеры отмечают, что спрос значительно превышает предложение.

В хозяйствах остатки качественных корнеплодов постепенно сокращаются, что позволяет производителям удерживать более высокие отпускные цены. Пока продажа осуществляется в пределах 13–20 грн за килограмм, что примерно на треть больше, чем неделей ранее.

Эксперты рынка объясняют тенденцию сезонным истощением складских запасов и активизацией розничных сетей. Несмотря на это, текущий уровень все еще ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

На фоне общей ситуации дефицит овощей в Одесской области рассматривается как один из факторов, влияющих на региональную ценовую динамику и формирование спроса в соседних регионах.

Участники рынка прогнозируют дальнейший, но более постепенный рост стоимости. Быстрых ценовых скачков в ближайшее время не ожидается из-за ограниченной покупательной способности потребителей.

Аналитики EastFruit также отмечают, что ситуация на рынке остается нестабильной, однако предпосылок резкого снижения цен пока нет.

Последующая ценовая динамика будет зависеть от объемов нового урожая и темпов его поступления на рынок. Участники рынка внимательно следят за балансом спроса и предложения в преддверии активного сезона сбора овощей.

Источник: east-fruit

