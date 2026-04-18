Работа для пенсионеров в Харькове представлена вакансиями в сфере сервиса, производства и технического обслуживания, передает Politeka.
По данным платформы Work.ua, работодатели все активнее привлекают кандидатов постарше, предлагая гибкие графики, официальное оформление и конкурентную оплату труда. Спрос на опытных работников в городе сохраняется стабильным.
Одной из актуальных позиций является оператор call-центра компании Adelina Call Center & BPO. Это один из крупнейших контактных центров Украины, специализирующихся на клиентской поддержке. Заработная плата составляет от 20000 до 22000 гривен. Среди обязанностей — консультация абонентов, предоставление информации о тарифах и внесении данных в систему.
В компании также отмечают, что работникам предлагают базовую ставку от 15 000 гривен, бонусную систему, оплачиваемое обучение и индивидуальный график работы продолжительностью от шести часов в день.
Еще одна работа для пенсионеров в Харькове доступна в производственном секторе. Предприятие «Сахарок, ООО» ищет слесаря-ремонтника с заработной платой 26 000–27 000 гривен. Основные задачи включают в себя техническое обслуживание кондитерского оборудования и выполнение ремонтных работ.
Также компания "Полимерконтейнер, Харьковский завод, ООО" открыла вакансию механика или слесаря с оплатой от 20 000 до 25 000 гривен. Работники отвечают за исправность производственных линий и контроль их работы.
Специалисты отмечают, что такие возможности помогают людям пенсионного возраста оставаться активными на рынке труда и получать стабильный доход.
