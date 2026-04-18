Робота для пенсіонерів у Харкові залишається затребуваною темою, адже на ринку праці регулярно з’являються пропозиції для людей з досвідом.

Робота для пенсіонерів у Харкові представлена вакансіями у сфері сервісу, виробництва та технічного обслуговування, передає Politeka.

За даними платформи Work.ua, роботодавці дедалі активніше залучають кандидатів старшого віку, пропонуючи гнучкі графіки, офіційне оформлення та конкурентну оплату праці. Попит на досвідчених працівників у місті зберігається стабільним.

Однією з актуальних позицій є оператор call-центру в компанії Adelina Call Center & BPO. Це один із найбільших контактних центрів України, що спеціалізується на клієнтській підтримці. Заробітна плата становить від 20 000 до 22 000 гривень. Серед обов’язків — консультація абонентів, надання інформації щодо тарифів і внесення даних у систему.

У компанії також зазначають, що працівникам пропонують базову ставку від 15 000 гривень, бонусну систему, оплачуване навчання та індивідуальний графік роботи тривалістю від шести годин щодня.

Ще одна робота для пенсіонерів у Харкові доступна у виробничому секторі. Підприємство «Сахарок, ООО» шукає слюсаря-ремонтника із заробітною платою 26 000–27 000 гривень. Основні завдання включають технічне обслуговування кондитерського обладнання та виконання ремонтних робіт.

Також компанія «Полімерконтейнер, Харківський завод, ООО» відкрила вакансію механіка або слюсаря з оплатою від 20 000 до 25 000 гривень. Працівники відповідають за справність виробничих ліній і контроль їхньої роботи.

Фахівці наголошують, що такі можливості допомагають людям пенсійного віку залишатися активними на ринку праці та отримувати стабільний дохід.

