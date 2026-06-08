Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно в Днепре, Кривом Роге и Павлоградском районе, где частные хозяева предлагают временные варианты поселения переселенцам во время военного положения, сообщает Politeka.

В разных населенных пунктах региона сформировался сегмент частных предложений, где условия проживания определяются индивидуально и часто предусматривают общий быт или исполнение бытовых задач.

В Днепре на проспекте Поля предлагается комнатное пространство в двухкомнатных апартаментах для матери с ребенком. Владелец проживает рядом в смежной части помещения, отдельная оплата за коммунальные ресурсы не предусмотрена. В то же время, ожидается поддержание порядка и участие в базовых домашних делах. Локация отличается близостью к транспортным маршрутам и городским сервисам.

Еще один вариант находится в селе Кочережки Павлоградского района. Там доступна частная усадьба для женщины от 50 лет. Условия предусматривают помощь по хозяйству, в частности, приготовление пищи и уход за бытовым пространством. Населённый пункт характеризуется спокойной средой и удаленностью от активных боевых зон.

В Кривом Роге предлагается отдельное домовладение для двух человек, ориентированное на женщину с ребенком. Объект включает в себя две комнаты, санузел, систему канализации, отопительное оборудование и бытовую технику. Арендодатель отмечает отсутствие каких-либо платежей, включая коммунальные расходы. Дополнительно есть приусадебный участок с плодовыми насаждениями, которым разрешают пользоваться жильцам, а заселение возможно вместе с хозяйкой.

В результате такие объявления показывают, что Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области остается одним из вариантов временного размещения, который базируется на договоренностях между владельцами и переселенцами.

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