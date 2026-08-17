Дефицит продуктов в Полтавской области следует рассматривать прежде всего как риск сокращения предложения отдельных категорий.

Дефицит продуктов в Полтавской области в ближайшее время может проявиться, прежде всего, из-за сокращения производства отдельных круп — прежде всего гречки, проса и ячменя, сообщает издание Politeka.net.

Больше всего изменения затронули гречишный сегмент. По оценке аналитической службы ИА «АПК-Информ», выпуск этого года составляет около 70,8 тыс. тонн. Это на 37,7% меньше, чем в предыдущем сезоне.

Сокращение предложения уже повлияло на стоимость сырья. По итогам 2025 года средняя цена реализации гречихи приблизилась к 14 тысячам гривен за тонну. В розничной торговле килограмм крупы стоил около 80 гривен, а разница между регионами доходила до 20 гривен.

Просо и ячмень

Еще более существенно уменьшилось производство проса. Нынешний показатель оценивают примерно в 60 тыс. тонн, что почти втрое ниже предыдущих значений.

Для пищевой промышленности запасов пока достаточно, однако рыночное напряжение уже сказалось на стоимости пшена. В мае 2026 средний ценник составил 57,1 грн за килограмм.

Ячменное направление также показывает спад производства. Сейчас его объем оценивается в 5,2 млн. тонн. В то же время, оснований говорить о нехватке сырья для внутренней переработки нет.

Несмотря на это, ячневая крупа стала дороже. В мае ее средняя стоимость достигла около 26 грн. за килограмм, что на 7% больше, чем в начале года.

Дефицит продуктов в Полтавской области следует рассматривать прежде всего как риск сокращения предложения отдельных категорий, а не масштабную проблему с обеспечением населения.

Для потребителей основным следствием могут стать дополнительные расходы на обычные продукты. Дальнейшая динамика будет зависеть от нового урожая, доступности сырья и затрат на его переработку.

Источник: agroportal

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