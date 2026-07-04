Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжает отражаться на стоимости популярных товаров, передает Politeka.

По последним данным мониторинга, больше всего за месяц прибавила в цене белокочанная капуста, тогда как курятина и плавленый сыр также демонстрируют рост.

По состоянию на 3 июля средняя стоимость белокочанной капусты составляет 53,50 грн за килограмм. В конце июня средний показатель равнялся 43,42 грн, а за месяц овощ подорожал на 9,67 грн. В отдельных торговых сетях цена колебалась от 36,92 до 54,35 грн в зависимости от продавца.

Не менее заметны остающиеся изменения на рынке мясной продукции. Средняя цена куриной голени сейчас составляет 97 грн за килограмм. В магазинах стоимость отличается: в Novus продукт продают по 79,99 грн., тогда как в Megamarket — по 114 грн. В сравнении с началом июня средний показатель вырос на 2,50 грн.

Также подорожание продуктов в Днепропетровской области коснулось молочной группы. Плавленый сыр «Ферма Дружба» жирностью 55% в среднем стоит 31,76 грн. за упаковку весом 70 граммов. Для сравнения, средняя цена в июне составила 27,72 грн., а за месяц товар подорожал на 4,54 грн.

В разных сетях этот продукт продается за 31–33,10 грн. Самая низкая цена зафиксирована в Megamarket – 31 грн, тогда как в Auchan упаковка стоит 33,10 грн. Metro и Novus предлагают товар почти по одинаковой стоимости – 31,43 грн и 31,49 грн соответственно.

Эксперты отмечают, что дальнейшая ценовая ситуация будет зависеть от сезонного предложения, объемов нового урожая, логистических расходов и спроса покупателей. В ближайшие недели отдельные категории продовольствия могут как подорожать, так и частично стабилизироваться.

Последние новости Украины: