На денежную помощь для пенсионеров в Черниговской области могут претендовать люди от 60 лет, а также люди с инвалидностью.

Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области доступна жителям Остерской общины в рамках новой благотворительной программы, сообщает Politeka.net.

Участникам предусмотрены выплаты по 2000 гривен один раз в три месяца. Инициативу организовал Global Empowerment Mission Ukraine при финансовой поддержке Howard G. Buffett Foundation и GEM inc. Регистрация продлится до 20 августа 2026 года включительно.

На средства могут претендовать люди от 60 лет, а также лица с инвалидностью I или II группы. При регистрации необходимо выбрать только одну из этих категорий.

Прием заявителей на денежную помощь для пенсионеров в Черниговской области проводят по будням с 08:00 до 13:00 в укрытии Остерского лицея №1. Документы принимают в порядке живой очереди, а каждый день планируют регистрировать до 100 человек.

С собой нужно взять паспорт, идентификационный код и свидетельство, подтверждающее зарегистрированное место жительства. Дополнительно необходимо пенсионное удостоверение, а людям с инвалидностью соответствующее удостоверение.

Средства будут поступать на карту АО «ПУМБ». Для ее открытия можно использовать бумажный паспорт и РНОКПП, ID-карту вместе с документом о месте жительства или соответствующие электронные документы в «Дії».

Стоит отметить, что в этом случае участие доступно не только жителям Остра. Также людям из сел и поселков Остерской общины следует обратиться к старосте своего округа. Там можно узнать о дате, месте и порядке подачи заявления.

Перед визитом следует проверить актуальные требования и перечень необходимых бумаг у представителей общества или организаторов программы.

Источник: Остерская городская территориальная община

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