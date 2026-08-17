Графики отключения света в Запорожье на 18 и 19 августа продлятся из-за плановых и ремонтных работ в электросетях, пишет Politeka.net.
В Запорожье жителей ряда домов предупредили о плановых графиках отключения света на 18 и 19 августа. Временные обесточивания соединены с проведением ремонтных, профилактических и технических работ на городских электросетях.
По информации «Запорожьеоблэнерго», 18.08.2026 года, с 09:00 до 17:00 электроснабжение временно ограничат из-за ремонта электрооборудования. В график попали отдельные дома на таких улицах:
- Автоклубна (Выборзька): 12, 42, 60, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 29, 29А, 31, 33, 56, 54
- Азовська: 1–9, 11, 2–10, 12, 14, 23–31, 31А, 24–34, 13–21, 14–22
- Арктычна: 38–58, 39–57
- Архивна (Пушкина): 4 (рбтаАВвідкл.), 5 (рбтаАВвідкл.)
- Батарейна: 33, 37–41, 45, 56
- Броньова: 29, 31–45, 34, 38, 40–52, 45, 47, 49, 49 а (оп.19), 51–69, 54–64, 70
- Будивельна: 15, 17–25, 20–32, 1, 5–13, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 4, 4а, 6–18
- Вапняна: 2–6, 3, 7–11
- Васыля Вышываного (Червонозаводська): 17–27, 20–30, 56
- Вахтова: 1–11, 13, 12а, б, в, г, 13а, 15а, 15–21, 2–12, 21а, 21б, 21в, 21е, 21с, 23а, 25а
- Глебова: 2, 4, 3–11, 4а, 6–20
- Гнаровскои (Лисна): 3, 3а, 2–14
- Гостынна: 10, 6, 8
- Дызельна: 88
- Дмытра Мыргородського (Пионерська): 19–23, 20, 22, 25–41, 26, 28, 28А, 34, 34а, 36, 38, 24, 30, 32, 38а, 40а, 40–82, 43–93, 93а
- Добровольчых батальйонив: 2–18, 1–35, 20–24
- Досягнень: 61, 68
- Евгена Адамцевича (Тимірязєва): 337
- Закарпатська: 1–15, 19, 21, 2а, 2–18
- Захария Махна (Першотравнева): 2б, 5, 7, 9–15
- Захидна: 1–13, 2–20
- Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
- Знаменська: 1–11, 2–18, 20
- Зорепадна (Мануильського): 13, 14–30, 30а, 15–49, 1A, 1–11, 2–12, 36, 38, 43а, 32, 32а
- Зоряна (Муравйова): 1–5, 7, 2–20, 9–21
- Игора Сикорського: 276, 278–308, 312–320
- Камяна: 23–29, 29А, 31, 33, 30–36, 38а, 40, 35–47, 42–56
- Квиткова: 1–15, 19–25, 2–20
- Кыивська: 1–35, 39, 41, 4–28, 32–50, 40, 41а, 43, 45, 52–68, 72–80
- Княжа (Алапаевська): 1–21, 21а, 2–20
- Кобзарська (Островського): 1, 2а, 4, 5–21, 6–12, 16–28
- Костя Гордиенка (Тушынськои): 1, 1а, 9–13, 17, 2–10
- Лыжна: 59–79, 50–62
- Ливобережна (Єнисейська): 10, 12, 14, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6А
- Ликарська: 1, 2, 3–11, 4–12
- Литня: 1а, 3, 9–13, 2 а (оп 34), 2–6
- Макаренка: 13, 13А, 2, 3, 5, 7, 9, 4
- Марини Дацило (Павленка): 8
- Мытрополыта Шептыцького (Белинського): 1–31, 35–45, 2–34, 40–50, 47–59, 61, 63, 65, 52–56, 58–80, 67, 69–95
- Мыхайла Білинського (Пестеля): 1, 3–31, 16, 18, 2–10, 12, 14
- Мицна: 20
- Морфлотська: 2–12, 3, 30, 32
- Музычна: 2а
- Новомыколаивська (Новомосковська): 109, 111а, 115б, 115в, 110, 114, 116, 115, 115/5, 117а, 116/3, 116/4, 116/5, 116в, 117–123, 123/2, 125, 127, 127/2, 129, 120, 122/1, 122/2, 122а, 126–130, 130а, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 27, 28, 29с, 30, 32, 36, 38с, 40, 31, 33, 37, 39, 3а, 42, 44, 54, 45, 47с, 62, 63, 81, 81б, 64, 83, 85, 87/1, 87/2, 87/3, 89, 91, 84/2, 84, 92, 94, 95, 107, 98, 98а, 100, 102, 132, 138–142, 148, 150, 150а, 154, 133, 139, 143, 145, 153, 157, 161–167, 162, 4/2, 4, 46, 48, 52, 56, 58, 60, 49, 53б, 55, 59, 61
- Олександра Вышнивського (Политкаторжан): 53
- Освитянська (Энгельса): 19–35, 35А, 37, 39, 39А, 20, 22–38, 23а, 40–52, 56, 58, 41, 43, 45–69
- Осыпенко (Осыпенка): 1а, 1/2, 1, 3–29, 31
- Остапа Вересая (Чернышевського): 1, 2, 2а, 4–10, 14–40, 42, 5–31
- Пересопныцька (Рылеева): 7–13, 8–18
- Поликлинычна: 11–21, 2а, 4, 6, 9
- Прыватна (Красина): 24–32, 33–53, 63, 4–22, 9, 11–29
- Продольна: 1–15, 17а, 19, 21, 25–33, 2–18, 20–26, 28–34, 38–52, 54, 35–57, 54а, 56–62, 59
- Репина: 1–9, 4–14
- Руставели: 53а, 56
- Рясна: 19, 2–8, 8б, 3–7, 8, 12а, 14, 9а, 13–31
- Самарськои паланкы: 1–17, 10, 2–8, 12
- Саперна: 1–13, 17, 2–18, 20–36, 21, 23/1, 23/5, 21г, 21д, 23а, 23б, 23в, 23д, 44 (по Тушынського)
- Святогирська (Свитлогирська): 1а
- Симейна (Урыцького): 1–17, 2–20, 21–29, 19, 22–30, 30А
- Сполукы (Можайська): 63, 65
- Танкистив: 1а, 1–11, 2–20
- Уманська: 19, 21
- Федьковыча: 3
- Футбольна: 71–75, 68–92, 81–101, 77, 79, 79А, 88
- Ялынкова (Крупськои): 1–5, 13, 2
- пр. Соборный: 70
- пров. Ковальськый: 2–10, 5–17
- пров. Конотопськый: 2–8, 1–7
- пров. Мелитопольськый: 1–11, 11A, 2–10
- пров. Текстыльный: 1–13, 4–14, 14, 16, 18, 20
- пров. Турыстськый: 5
- пров. Ягидный: 1–13, 4–14
19 августа электроэнергию будут отключать с 09:00 до 17:00. Ограничения связаны с ремонтом электрооборудования и будут касаться отдельных домов по следующим адресам:
- Аматорська: 54, 56, 56А, 58, 60, 69, 61, 63, 65, 67
- Володарська (Володарського): 65, 67, 69
- Евгена Адамцевыча (Тымирязєва): 24, 26–40, 42, 33–63
- Еднання: 57, 59, 60, 62
- Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
- Игора Сикорського: 46, 46а
- Исторычна: 82, 84, 86, 88, 90
- Козацькои Чайкы (Верхоянська): 16–32, 1а (2эт), 25, 27–31, гр.
- Звонарева (оп 11)
- Компресорна: 23, 25, 27, 31
- Мыколы Корыщенка (Кузнецова): 24, 26, 28, 28а, 30, 30–32, 30а, 32, 34
- Молодижна: 77, 79, 81, 83, 85, 87
- Нагныбиды: 11 (9 этаж ) п.1,2, 11 (9 этаж ) п.3–5, 11 а (10 этаж ), 11б
- Олены Пчилкы (Крылова): 25, 27, 28–56
- Павлокичкаська: 55, 57, 57А, 59, 61
- Центральна: 1, 1а, 2, 4, 6 (2 этаж ), 3 (2 этаж ), 5 (2 этаж ), 7 а (5 пов), 7а, 7б, 8 (4 этаж), 9 (4 этаж )
- пр. Соборный: 70
19 августа работы продолжатся. В этот день электроснабжение по отдельному адресу будет ограничено с 08:00 до 18:00. Временное обесточивание запланировано по адресам:
- Депутатська: 73
- Дачна: 2 (оп.11)
- Дослидна станция: 1, 12–44, 46/1, 46/2, 1б, 2, 2а, 3–29, 31, 35, 35а, 36А, 37А, 37г, 37в, 3а, 4, 4а, 41, 41г, 43, 45, 46, 47, 48–70, 70а, 4А, 6 (5 пов), 72, 74, 76, 78, 78а, 8, 80, 84, 82, 88, 94, 96.
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