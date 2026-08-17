Украинцы предупредили о новых графиках отключения света, запланированных на 18 и 19 августа.

Графики отключения света в Запорожье на 18 и 19 августа продлятся из-за плановых и ремонтных работ в электросетях, пишет Politeka.net.

В Запорожье жителей ряда домов предупредили о плановых графиках отключения света на 18 и 19 августа. Временные обесточивания соединены с проведением ремонтных, профилактических и технических работ на городских электросетях.

По информации «Запорожьеоблэнерго», 18.08.2026 года, с 09:00 до 17:00 электроснабжение временно ограничат из-за ремонта электрооборудования. В график попали отдельные дома на таких улицах:

Автоклубна (Выборзька): 12, 42, 60, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 29, 29А, 31, 33, 56, 54

Азовська: 1–9, 11, 2–10, 12, 14, 23–31, 31А, 24–34, 13–21, 14–22

Арктычна: 38–58, 39–57

Архивна (Пушкина): 4 (рбтаАВвідкл.), 5 (рбтаАВвідкл.)

Батарейна: 33, 37–41, 45, 56

Броньова: 29, 31–45, 34, 38, 40–52, 45, 47, 49, 49 а (оп.19), 51–69, 54–64, 70

Будивельна: 15, 17–25, 20–32, 1, 5–13, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 4, 4а, 6–18

Вапняна: 2–6, 3, 7–11

Васыля Вышываного (Червонозаводська): 17–27, 20–30, 56

Вахтова: 1–11, 13, 12а, б, в, г, 13а, 15а, 15–21, 2–12, 21а, 21б, 21в, 21е, 21с, 23а, 25а

Глебова: 2, 4, 3–11, 4а, 6–20

Гнаровскои (Лисна): 3, 3а, 2–14

Гостынна: 10, 6, 8

Дызельна: 88

Дмытра Мыргородського (Пионерська): 19–23, 20, 22, 25–41, 26, 28, 28А, 34, 34а, 36, 38, 24, 30, 32, 38а, 40а, 40–82, 43–93, 93а

Добровольчых батальйонив: 2–18, 1–35, 20–24

Досягнень: 61, 68

Евгена Адамцевича (Тимірязєва): 337

Закарпатська: 1–15, 19, 21, 2а, 2–18

Захария Махна (Першотравнева): 2б, 5, 7, 9–15

Захидна: 1–13, 2–20

Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Знаменська: 1–11, 2–18, 20

Зорепадна (Мануильського): 13, 14–30, 30а, 15–49, 1A, 1–11, 2–12, 36, 38, 43а, 32, 32а

Зоряна (Муравйова): 1–5, 7, 2–20, 9–21

Игора Сикорського: 276, 278–308, 312–320

Камяна: 23–29, 29А, 31, 33, 30–36, 38а, 40, 35–47, 42–56

Квиткова: 1–15, 19–25, 2–20

Кыивська: 1–35, 39, 41, 4–28, 32–50, 40, 41а, 43, 45, 52–68, 72–80

Княжа (Алапаевська): 1–21, 21а, 2–20

Кобзарська (Островського): 1, 2а, 4, 5–21, 6–12, 16–28

Костя Гордиенка (Тушынськои): 1, 1а, 9–13, 17, 2–10

Лыжна: 59–79, 50–62

Ливобережна (Єнисейська): 10, 12, 14, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6А

Ликарська: 1, 2, 3–11, 4–12

Литня: 1а, 3, 9–13, 2 а (оп 34), 2–6

Макаренка: 13, 13А, 2, 3, 5, 7, 9, 4

Марини Дацило (Павленка): 8

Мытрополыта Шептыцького (Белинського): 1–31, 35–45, 2–34, 40–50, 47–59, 61, 63, 65, 52–56, 58–80, 67, 69–95

Мыхайла Білинського (Пестеля): 1, 3–31, 16, 18, 2–10, 12, 14

Мицна: 20

Морфлотська: 2–12, 3, 30, 32

Музычна: 2а

Новомыколаивська (Новомосковська): 109, 111а, 115б, 115в, 110, 114, 116, 115, 115/5, 117а, 116/3, 116/4, 116/5, 116в, 117–123, 123/2, 125, 127, 127/2, 129, 120, 122/1, 122/2, 122а, 126–130, 130а, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 27, 28, 29с, 30, 32, 36, 38с, 40, 31, 33, 37, 39, 3а, 42, 44, 54, 45, 47с, 62, 63, 81, 81б, 64, 83, 85, 87/1, 87/2, 87/3, 89, 91, 84/2, 84, 92, 94, 95, 107, 98, 98а, 100, 102, 132, 138–142, 148, 150, 150а, 154, 133, 139, 143, 145, 153, 157, 161–167, 162, 4/2, 4, 46, 48, 52, 56, 58, 60, 49, 53б, 55, 59, 61

Олександра Вышнивського (Политкаторжан): 53

Освитянська (Энгельса): 19–35, 35А, 37, 39, 39А, 20, 22–38, 23а, 40–52, 56, 58, 41, 43, 45–69

Осыпенко (Осыпенка): 1а, 1/2, 1, 3–29, 31

Остапа Вересая (Чернышевського): 1, 2, 2а, 4–10, 14–40, 42, 5–31

Пересопныцька (Рылеева): 7–13, 8–18

Поликлинычна: 11–21, 2а, 4, 6, 9

Прыватна (Красина): 24–32, 33–53, 63, 4–22, 9, 11–29

Продольна: 1–15, 17а, 19, 21, 25–33, 2–18, 20–26, 28–34, 38–52, 54, 35–57, 54а, 56–62, 59

Репина: 1–9, 4–14

Руставели: 53а, 56

Рясна: 19, 2–8, 8б, 3–7, 8, 12а, 14, 9а, 13–31

Самарськои паланкы: 1–17, 10, 2–8, 12

Саперна: 1–13, 17, 2–18, 20–36, 21, 23/1, 23/5, 21г, 21д, 23а, 23б, 23в, 23д, 44 (по Тушынського)

Святогирська (Свитлогирська): 1а

Симейна (Урыцького): 1–17, 2–20, 21–29, 19, 22–30, 30А

Сполукы (Можайська): 63, 65

Танкистив: 1а, 1–11, 2–20

Уманська: 19, 21

Федьковыча: 3

Футбольна: 71–75, 68–92, 81–101, 77, 79, 79А, 88

Ялынкова (Крупськои): 1–5, 13, 2

пр. Соборный: 70

пров. Ковальськый: 2–10, 5–17

пров. Конотопськый: 2–8, 1–7

пров. Мелитопольськый: 1–11, 11A, 2–10

пров. Текстыльный: 1–13, 4–14, 14, 16, 18, 20

пров. Турыстськый: 5

пров. Ягидный: 1–13, 4–14

19 августа электроэнергию будут отключать с 09:00 до 17:00. Ограничения связаны с ремонтом электрооборудования и будут касаться отдельных домов по следующим адресам:

Аматорська: 54, 56, 56А, 58, 60, 69, 61, 63, 65, 67

Володарська (Володарського): 65, 67, 69

Евгена Адамцевыча (Тымирязєва): 24, 26–40, 42, 33–63

Еднання: 57, 59, 60, 62

Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Игора Сикорського: 46, 46а

Исторычна: 82, 84, 86, 88, 90

Козацькои Чайкы (Верхоянська): 16–32, 1а (2эт), 25, 27–31, гр.

Звонарева (оп 11)

Компресорна: 23, 25, 27, 31

Мыколы Корыщенка (Кузнецова): 24, 26, 28, 28а, 30, 30–32, 30а, 32, 34

Молодижна: 77, 79, 81, 83, 85, 87

Нагныбиды: 11 (9 этаж ) п.1,2, 11 (9 этаж ) п.3–5, 11 а (10 этаж ), 11б

Олены Пчилкы (Крылова): 25, 27, 28–56

Павлокичкаська: 55, 57, 57А, 59, 61

Центральна: 1, 1а, 2, 4, 6 (2 этаж ), 3 (2 этаж ), 5 (2 этаж ), 7 а (5 пов), 7а, 7б, 8 (4 этаж), 9 (4 этаж )

пр. Соборный: 70

19 августа работы продолжатся. В этот день электроснабжение по отдельному адресу будет ограничено с 08:00 до 18:00. Временное обесточивание запланировано по адресам:

Депутатська: 73

Дачна: 2 (оп.11)

Дослидна станция: 1, 12–44, 46/1, 46/2, 1б, 2, 2а, 3–29, 31, 35, 35а, 36А, 37А, 37г, 37в, 3а, 4, 4а, 41, 41г, 43, 45, 46, 47, 48–70, 70а, 4А, 6 (5 пов), 72, 74, 76, 78, 78а, 8, 80, 84, 82, 88, 94, 96.

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