Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільш відчутне у молочній групі та м’ясних товарах.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксують за даними моніторингу роздрібних мереж, повідомляє Politeka.

Зміни зачепили хліб, м’ясо, сир і рибу.

Аналітики відзначають нерівномірну динаміку цін у різних категоріях, що пов’язано з логістикою, сезонністю та витратами постачальників.

Житній «Riga Бородинівський» 300 г у середньому коштує 52,37 грн. У торгових точках діапазон варіюється від 48,80 до 57,50 грн. Порівняно з березнем середній показник підріс на 2,50 грн, що свідчить про поступове зростання в хлібобулочному сегменті.

Кабачкова ікра 500 г у липні тримається на рівні 66,00 грн. Місяцем раніше її оцінювали приблизно в 56,00 грн, тобто зафіксовано різке збільшення, яке пояснюється зміною закупівельної вартості сировини та перерахунком цін у мережах.

Ковбаса варена «Алан лікарська» 1 кг нині має середній рівень 478,36 грн. У різних мережах вартість коливається від 399,00 до 547,00 грн. За місяць додалося 11,55 грн, що вказує на помірний, але стабільний тренд зростання у м’ясопереробному сегменті.

Курячі гомілки стартують від 79,99 грн і доходять до 114,00 грн за кілограм. Усереднений показник становить 97,00 грн, що на 5,00 грн вище попереднього періоду. Ринок реагує на зміну собівартості кормів і витрат виробників.

Сир твердий «Комо традиційний 50%» показує помітну динаміку — 580,12 грн за кілограм у середньому. Різниця з березневими даними сягає 41,18 грн, що є одним із найсуттєвіших стрибків серед представлених товарів.

Живий короп оцінюється близько 245,50 грн за кілограм. Порівняно з попереднім місяцем додано 3,45 грн, що свідчить про відносно стабільну ситуацію у рибному сегменті.

Окремо аналітики відзначають, що подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільш відчутне у молочній групі та м’ясних товарах, де коливання цін відбулися найшвидше та мають найбільший вплив на загальну структуру споживчого кошика.

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