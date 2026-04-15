Ограничение движения транспорта в Чернигове вводится на ул. Теробороны/Репкинской в районе моста из-за аварийно-восстановительных работ, которые продлятся с 20 апреля по 20 мая 2026 года, передает Politeka.
Как сообщили в городском совете , полное перекрытие участка связано с ремонтом водопровода, проходящего в центральной части проезжей части. Из-за технического состояния сети движение транспорта во время выполнения работ будет невозможно.
Отдельно отмечается, что 15 апреля на этой линии произошел порыв чугунной трубы диаметром 300 мм, проложенной еще в 1960 году. Из-за риска дальнейшего разрушения дорожного покрытия и инженерной инфраструктуры приняли решение временно остановить водоснабжение для безопасного проведения ремонта.
В рамках проекта предусмотрен комплекс работ: замена аварийного участка длиной до 100 метров, переключение сетей для сохранения подачи воды потребителям, монтаж новых колодцев и запорной арматуры, а также восстановление асфальтового покрытия после завершения технического этапа.
На период перекрытия для водителей организуют объездные маршруты, схема движения которых уже подготовлена и будет установлена на месте проведения работ. Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения и планировать поездки с учетом временных смен логистики.
Как подчеркивают в коммунальном предприятии «Черниговводоканал», ограничение движения транспорта в Чернигове является вынужденным шагом, направленным на оперативное устранение аварии и возобновление стабильной работы водопроводной системы и дорожной инфраструктуры.
Завершить полный цикл восстановления планируется ориентировочно в течение одного месяца, после чего движение на участке будет полностью восстановлено.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: в ПФУ ответили, у кого увеличатся выплаты.
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: стало известно, как изменились расценки.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Черниговской области: как получить желаемую поддержку.