Обмеження руху транспорту в Чернігові є вимушеним кроком, спрямованим на оперативне усунення аварії та відновлення стабільної роботи водопровідної системи й дорожньої інфраструктури.

Обмеження руху транспорту в Чернігові запроваджують на вул. Тероборони/Ріпкинській у районі мосту через аварійно-відновлювальні роботи, які триватимуть із 20 квітня до 20 травня 2026 року, передає Politeka.

Як повідомили у міській раді, повне перекриття ділянки пов’язане з ремонтом водопроводу, що проходить у центральній частині проїзної частини. Через технічний стан мережі рух транспорту під час виконання робіт буде неможливим.

Окремо зазначається, що 15 квітня на цій лінії стався порив чавунної труби діаметром 300 мм, яка була прокладена ще у 1960 році. Через ризик подальшого руйнування дорожнього покриття та інженерної інфраструктури ухвалили рішення тимчасово зупинити водопостачання для безпечного проведення ремонту.

У межах проєкту передбачено комплекс робіт: заміну аварійної ділянки довжиною до 100 метрів, переключення мереж для збереження подачі води споживачам, монтаж нових колодязів і запірної арматури, а також відновлення асфальтового покриття після завершення технічного етапу.

На період перекриття для водіїв організують об’їзні маршрути, схему руху яких вже підготовлено та буде встановлено на місці проведення робіт. Водіям рекомендують завчасно враховувати зміни та планувати поїздки з урахуванням тимчасових змін логістики.

Як підкреслюють у комунальному підприємстві «Чернігівводоканал», обмеження руху транспорту в Чернігові є вимушеним кроком, спрямованим на оперативне усунення аварії та відновлення стабільної роботи водопровідної системи й дорожньої інфраструктури.

Завершити повний цикл відновлення планують орієнтовно протягом одного місяця, після чого рух на ділянці буде повністю відновлено.

Нагадаємо Politeka писала,Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: в ПФУ відповіли, у кого збільшаться виплати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: стало відомо, як змінилися розцінки.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Чернігівській області: як отримати бажану підтримку.